Vaspitači u utorak ponovo štrajkuju: Banjalučki vrtići neće raditi sat vremena

Sindikalna organizacija Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka donijela je odluku o stupanju u štrajk upozorenja, koji će se održati u utorak od 07:30 do 8:30 časova.

Zaposleni traže povećanje plate za 20 odsto kao i prednost kod upisa svoje djece u javne predškolske ustanove.

"Radnici stupaju u štrajk radi zaštite profesionalnih, ekonomskih i socijalnih prava", navodi se u odluci.

Podsjećamo, radnice centra su sredinom septembra održale mirni protest ispred Gradske uprave. Nakon njega je bilo pregovora sa osnivačem, ali pomaka i konkretnog dogovora nije bilo.

Iz Gradske uprave su ranije zauzeli stav da se plate vaspitačicama trebaju povećati, ali da to povećanje dobiju kad i zaposleni u drugim gradskim ustanovama.

