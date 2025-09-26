logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vaspitači u utorak ponovo štrajkuju: Banjalučki vrtići neće raditi sat vremena

Vaspitači u utorak ponovo štrajkuju: Banjalučki vrtići neće raditi sat vremena

Autor Dušan Volaš
0

Sindikalna organizacija Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka donijela je odluku o stupanju u štrajk upozorenja, koji će se održati u utorak od 07:30 do 8:30 časova.

U utorak novi štrajk u banjalučkim vrtićima Izvor: MONDO

Zaposleni traže povećanje plate za 20 odsto kao i prednost kod upisa svoje djece u javne predškolske ustanove.

"Radnici stupaju u štrajk radi zaštite profesionalnih, ekonomskih i socijalnih prava", navodi se u odluci.

Podsjećamo, radnice centra su sredinom septembra održale mirni protest ispred Gradske uprave. Nakon njega je bilo pregovora sa osnivačem, ali pomaka i konkretnog dogovora nije bilo.

Iz Gradske uprave su ranije zauzeli stav da se plate vaspitačicama trebaju povećati, ali da to povećanje dobiju kad i zaposleni u drugim gradskim ustanovama.

(Capital/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje štrajk vrtići Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ