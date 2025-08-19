Banjalučki Centar za predškolsko sam obezbijedio sredstva za povećanje plata?

Sredstva za povećanje plata radnicima Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banjaluci su obezbijeđena, čeka se na odobrenje gradonačelnika Draška Stanivukovića da se ta sredstva naznače na naše platne liste.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Istakla je ovo za "Glas Srpske" predsjednica sindikalne organizacije Centra Slađana Mišić nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima Gradske uprave, navodeći da bi u tom slučaju nastavili pedagošku godinu na najprofesionalniji način.

"Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje se u ovoj budžetskoj godini domaćinski odnosio prema sredstvima, a takođe, nažalost, nisu otvoreni ni neki novi vrtići. Stoga mi, pored sredstava koje smo sami uštedjeli, možemo sebi povećati plate koje zaslužujemo", rekla je ona.

Ukoliko se povećanje ne desi, tvrdi da će se opet morati sastati i vidjeti na koji način da prevaziđu probleme, te da je krajnji rok do 5. septembra.

