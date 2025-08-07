Kada je dijete previše bolesno da bi išlo u vrtić? Ako niste sigurni, evo na šta da obratite pažnju

Ako niste sigurni da li je dijete previše bolesno da ide u vrtić, evo šta može da vam pomogne da donesete dobru odluku.

Djeca vrtićkog uzrasta koja borave u kolektivima često su bolesna, posebno kada tek krenu u vrtić. Ponekad je roditeljima teško da procene koliko su simptomi ozbiljni, da li dijete može da ide u vrtić ili je ipak bolje da ostane kod kuće. Evo šta kažu stručnjaci, na šta da obratite pažnju kada donosite odluku o tome da li je dijete previše bolesno da ide u kolektiv.

Da li je dijete bolesno

Bebe i mala djeca često nemaju verbalne vještine da nam kažu kako se osećaju, tako da prvi znak da nešto nije u redu može biti razdražljivost ili apatija.

Ako sumnjate da se vaše dijete ne oseća kao obično, jedan od najboljih načina da utvrdite da li nešto nije u redu jeste da mu izmjerite temperaturu čim primetite promjenu.

Po pravilu, temperatura veća od 37,5°C se klasifikuje kao groznica i trebalo bi da se konsultujete sa ljekarom, posebno ako je dete mlađe od tri mjeseca.

Još neki simptomi koji ukazuju na to da je dijete bolesno:

Kašljanje ili "sviranje" prilikom disanja

Zapušen nos i kijanje

Osip

Pospanost ili iritabilnost

Mučnina, povraćanje ili dijareja

Ukoliko niste sigurni da li je dijete dovoljno dobro da biste ga poslali u vrtić, razmotrite neke od sljedećih stvari:

Da li je vaše dijete dovoljno dobro da obavlja uobičajene aktivnosti tokom dana u vrtiću? Ako ne, bolje je da ostane kod kuće.

Da li bi vašem djetetu bilo potrebno mnogo više brige i pažnje nego što osoblje može da pruži, a da se pritom ne ugroze potrebe druge dece u jaslicama? Ako je odgovor potvrdan, bilo bi bolje da ostane kod kuće.

Da li vaše dijete ima stanje ili infekciju koja bi mogla da se prenese na drugu decu ili osoblje jaslica? Ako ima, trebalo bi da ga zadržite kod kuće.

Da li biste uzeli slobodan dan sa posla ako biste vi imali ovo stanje? Ako biste, bilo bi dobro da i dijete ostavite kod kuće.

Ako vaše dijete ima samo blagu prehladu (a biće ih dosta, posebno u početku), u redu je da ide u jaslice, ali ako su simptomi jači, bilo bi bolje da ostane kod kuće. Ako je prehlada praćena groznicom i drhtavicom, a vaše dijete otežano diše, razdražljivo je ili letargično i odbija da jede, onda treba da ostane kod kuće ili će mu možda biti potrebna medicinska pomoć, prenosi everymum.ie.

Prevencija infekcija u vrtiću

Nažalost, kada su u pitanju uobičajene infekcije, koje uzrokuju kašalj, povišenu temepraturu ili stomačni virusi, malo je toga što možete da uradite kako biste sprečili da dete "pokupi" neku takvu infekciju, koju mu može prenijeti neko od članova porodice, ali i drugari u vrtiću.

Prosječno dijete u prvoj godini ima između četiri i deset prehlada i u tom periodu je ključ na jačanju imunog sistema. Koliko god bilo primamljivo da zaštitite mališana od svih bacila, to je zapravo nemoguće ako želite da imate bilo kakav društveni život.

Osim što dete treba da ostane kod kuće kada je bolesno, dobra higijena će u velikoj meri doprineti sprečavanju širenja infekcije. To možete učiniti tako što ćete često i temeljno prati svoje i djetetove ruke sapunom i toplom vodom. Ovo je posebno važno nakon presvlačenja pelena i korišćenja toaleta, nakon čišćenja nosa i prije pripreme i konzumiranja hrane.

