Objavljeni rezultati konkursa: Oko 2.500 djece ostalo bez mjesta u banjalučkim vrtićima, primljeno 505 mališana

Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka objavio je rezultate konkursa za prijem djece u javne vrtiće.

Izvor: Grad Banjaluka

Prema objavljenim rezultatima, primljeno je 505 mališana. Ranije informacije govore da se za prijem u javne vrtiće prijavilo više od 3.000 djece, što znači da je skoro 2.500 mališana ostalo bez mjesta.

Iako je ove godine bilo raspoloživo 540 mjesta, što je više u odnosu na prošlogodišnjih 410, velika potražnja i dalje ostaje problem.

Iz etičkih razloga, a zbog zaštite djece, na objavljenom spisku su umjesto imena navedeni brojevi protokola, a roditelji mogu provjeriti rezultate na zvaničnom linku Centra.

