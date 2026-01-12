SAD predložile aneksiju Grenlanda: "Mora biti naš da bismo spriječili uticaj Kine i Rusije"

Američki kongresmen Rendi Fajn predložio je aneksiju Grenlanda i njegovo pretvaranje u saveznu državu SAD zbog strateških bezbjednosnih interesa na Arktiku.

Izvor: Shutterstock

Američki republikanski kongresmen Rendi Fajn podnio je prijedlog zakona koji predviđa "aneksiju i dodjelu statusa savezne države" Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.

Danas je kongresmen Fajn (6. kongresni okrug Floride) predstavio prijedlog zakona o aneksiji i dodjeli statusa savezne države Grenlandu.

Značajan zakon usmjeren na obezbjeđivanje strateških nacionalnih bezbjednosnih interesa Amerike na Arktiku i suprotstavljanje rastućim prijetnjama koje predstavljaju Kina i Rusija, navodi se u njegovoj izjavi.

Navodi da Amerika neće dozvoliti suparničkim silama da steknu uticaj na jedan od "strateški najvažnijih regiona svijeta".

"Grenland nije udaljena ispostava koju možemo sebi priuštiti da ignorišemo – to je vitalna nacionalna bezbjednosna predstava. Ko god kontroliše Grenland, kontroliše ključne arktičke brodske puteve i bezbjednosnu arhitekturu koja štiti Sjedinjene Države. Amerika ne može da ostavi tu budućnost u rukama režima koji preziru naše vrijednosti i žele da potkopaju našu bezbjednost", rekao je kongresmen Fajn.

Šta piše u prijedlogu zakona?

Zakon o aneksiji i državnosti Grenlanda, koji je u Kongresu SAD predstavio republikanac Rendi Fajn, obavezuje predsjednika SAD Donalda Trampa da podnese izvještaj o neophodnim izmjenama američkog zakona za prijem ostrva.

"Predugo je američko rukovodstvo stajalo po strani dok su naši protivnici potkopavali našu geopolitičku dominaciju. Moj zakon će zaštititi našu domovinu, osigurati našu ekonomsku budućnost i osigurati da Amerika – a ne Kina ili Rusija – postavlja pravila na Arktiku. Tako izgledaju američko vođstvo i snaga", naveo je Fajn.

"Moramo stići prije Rusije i Kine"

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je NATO-u Amerika potrebnija više nego što je SAD potreban NATO, dok je istovremeno pozvao Grenland da popusti pred njegovim zahtjevima prije nego što, kako je rekao, "padne" pod kontrolu Kine ili Rusije.

"Grenland bi trebalo da sklopi sporazum, jer Grenland ne želi da vidi kako bi izgledalo da ga preuzimaju Rusija ili Kina. Grenland, praktično, svoju odbranu zasniva na dvije pseće sanke. U međuvremenu, ruski razarači su svuda unaokolo", istakao je predsjednik Sjedinjenih Država.

Tramp je rekao da Sjedinjene Američke Države moraju da posjeduju Grenland, autonomni dio Kraljevine Danske, kako bi spriječile da Rusija i Kina u budućnosti strateški zauzmu teritoriju bogatu mineralima, navodeći da američko prisustvo tamo nije dovoljno.

(Blic/MONDO)