Posebna sjednica parlamenta Srpske: Usaglašavanje konačnog teksta rezolucije o osudi ideologije NDH

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o rezoluciji o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola Nezavisne Države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola biće održana danas u Banjaluci.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Pred poslanicima će se naći tekstovi rezolucija koje su predložili klubovi poslanika SNSD-a i SDS-a.

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izjavio je juče da će biti usaglašen konačan tekst prijedloga rezolucije.

Početak sjednice zakazan je za 10.00 časova.

Po okončanju posebne biće održana redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na čijem dnevnom redu će se naći zakoni koji su vraćeni iz Palate Republike na ponovno odlučivanje.

Riječ je o zakonima o sezonskim radnicima, izmjenama Krivičnog zakonika, te o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Na dnevnom redu sjednice trebalo bi da se nađe i Prijedlog zakona o privremenom izdržavanju djece, odlučio je danas skupštinski Kolegijum.

Poslanici će razmatrati i Prijedlog zakona o podsticajima u privredi kojim se uređuju vrste podsticaja, korisnici, uslovi, kriterijumi i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava na podsticaje.