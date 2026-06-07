Peter Mađar izviždan u Budimpešti: Izašao na balkon da pozdravi narod, pa doživio neprijatnost

Premijer Mađarske Peter Mađar doživio je zvižduke i negodovanje građana prilikom obraćanja sa balkona u Budimpešti.

Izvor: X/HungaryBased

Premijer Mađarske Peter Mađar doživio je veliku neprijatnost prilikom obraćanja građanstvu.

Kada je izašao na balkon kako bi se obratio javnosti i dao zvaničnu izjavu, dočekao ga je gnjev naroda koji se okupio na ulicama ispod zgrade.

Umjesto aplauza, čim se pojavio na balkonu, prostorom je odjeknuo talas zvižduka, uvreda i opšteg negodovanja građana.

SHOCKING:



HUGE! Protests Erupt over Magyar Péter's Deals with Ursula and the Migration Pact.



Magyar Péter is seen unable to comprehend that he already has protests against him.pic.twitter.com/ovcjVKSRkO — Based Hungary (@HungaryBased)June 6, 2026

Pakt o migracijama i azilu EU

Protest je uslijedio nakon što su Mađar i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen postigli su dogovor o bliskoj saradnji u primjeni novog Pakta o migracijama i azilu Evropske unije.

Ovim sporazumom nova mađarska vlada se obavezala da će raditi zajedno sa Evropskom komisijom na implementaciji zajedničkih evropskih pravila o migracijama.

Ovaj dogovor je dio šireg političkog sporazuma postignutog krajem maja 2026. godine, kojim je otvoren put za deblokadu više od 16 milijardi evra evropskih fondova za Mađarsku.

(Novosti/MONDO)