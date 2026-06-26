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MUP Republike Srpske upozorio na novu prevaru: Ne ostavljajte broj kartice

MUP Republike Srpske upozorio na novu prevaru: Ne ostavljajte broj kartice

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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MUP Republike Srpske upozorio je građane na novi oblik prevare u kojem prevaranti putem SMS poruka traže podatke sa platnih kartica, a potom ih koriste za neovlašćene transakcije preko Google Pay i Apple Pay.

bec prevara.jpg Izvor: Shutterstock

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upozorilo je građane na novi oblik prevare u kojem prevaranti zloupotrebljavaju podatke sa platnih kartica kako bi neovlašćeno raspolagali novcem sa bankovnih računa.

Kako je saopšteno iz MUP-a Republike Srpske, građanima putem SMS poruka stižu obavještenja koja izgledaju kao da ih je poslala njihova banka, uz zahtjev da ažuriraju svoje bankovne podatke.

Tom prilikom od korisnika se traži da unesu podatke sa platne kartice, uključujući broj kartice, CVV sigurnosni kod i period važenja.

Nakon što dođu do tih podataka, prevaranti karticu dodaju u aplikacije Google Pay ili Apple Pay, a zatim obavljaju novčane transakcije bez fizičkog posjedovanja kartice.

MUP Republike Srpske apeluje na građane da ne dostavljaju podatke o platnim karticama ukoliko ih dobiju putem SMS poruke ili drugog elektronskog kanala, bez prethodne provjere sa svojom bankom da li je takav zahtjev vjerodostojan.

Iz MUP-a podsjećaju da banke u pravilu ne traže od klijenata da putem SMS poruka ili linkova dostavljaju osjetljive podatke o platnim karticama, te pozivaju građane da budu posebno oprezni kako ne bi postali žrtve internet prevara.

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MUP RS upozorenje prevara kartice

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