MUP Srpske upozorava građane na lažne SMS poruke o saobraćajnim kaznama

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
MUP Republike Srpske upozorio je građane na lažne SMS poruke o navodnim neplaćenim saobraćajnim kaznama i pozvao ih da ne otvaraju sumnjive linkove.

MUP Republike Srpske upozorava na lažne SMS poruke o neplaćenim kaznama

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upozorilo je građane na pojavu lažnih SMS poruka koje se šalju širom Republike Srpske, a u kojima se navode navodno neizmirene saobraćajne kazne.

U porukama se građani pozivaju da putem linkova, koji se predstavljaju kao linkovi IDDEEA BiH, izvrše provjeru ili plaćanje kazni.

Izvor: MUP RS

  Iz MUP-a su apelovali na građane da ne otvaraju sumnjive linkove, ne unose lične i bankovne podatke, niti dijele korisnička imena i lozinke.

Podsjetili su da su za saobraćajne prekršaje nadležni organi Ministarstva unutrašnjih poslova, te da IDDEEA BiH nema nadležnost za izricanje niti naplatu kazni.

Istovremeno, iz MUP-a su pozvali IDDEEA BiH da preduzme sve neophodne mjere s ciljem zaštite ličnih podataka građana i sprečavanja eventualnih zloupotreba.

