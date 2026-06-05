Dodik i Miler dogovorili produženje ugovora: Republika Srpska nastavlja da dobija ruski gas

Direktor Gasproma Aleksej Miler i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik razgovarali su u Sankt Peterburgu o saradnji u gasnom sektoru. Dogovoreno je produženje ugovora o isporuci ruskog gasa Republici Srpskoj.

Izvor: Gasprom

Direktor "Gasproma" Aleksej Miler razgovarao je danas u Sankt Peterburgu sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom o saradnji ruske energetske kompanije i Republike Srpske u oblasti gasnog sektora, kao i o perspektivama njenog daljeg razvoja.

Kako je saopšteno iz "Gasproma", tokom sastanka postignut je dogovor o produženju ugovora o isporuci ruskog gasa Republici Srpskoj.

"Postignut je dogovor o produženju ugovora o isporuci ruskog gasa Republici Srpskoj", navedeno je u saopštenju kompanije.

Dodik je ranije danas, nakon sastanka sa rukovodstvom "Gasproma", izjavio da je dogovoreno da Republika Srpska i dalje dobija gas po povlašćenim cijenama.

"Te cijene će biti produžene krajem mjeseca za sljedeću godinu. I moram da kažem da je to vrlo korektno", rekao je Dodik za medije iz Republike Srpske.

Na sastanku je razgovarano i o nastavku saradnje u gasnom sektoru, koji predstavlja jednu od važnih oblasti privredne saradnje Republike Srpske i Ruske Federacije.