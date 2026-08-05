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Izrael gradi kanal za krokodile oko zatvora za Palestince

Izrael gradi kanal za krokodile oko zatvora za Palestince

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Izraelski sud privremeno je zabranio prebacivanje krokodila u zatvor Keciot, ali radovi na kanalu oko kompleksa se nastavljaju. Projekat je izazvao oštre reakcije organizacija za zaštitu životinja.

izrael Izvor: YouTube/Screenshot

Izraelske vlasti nastavile su radove na kopanju kanala oko jednog krila zatvora Keciot u pustinji Negev, gdje bi, prema planu ministra nacionalne bezbjednosti Itamara Ben Gvira, trebalo da budu smješteni nilski krokodili kao dodatna bezbjednosna prepreka za sprečavanje bjekstva zatvorenika.

Prema pisanju više izraelskih medija, riječ je o kanalu dugom oko 170 metara, za čiju je izgradnju izdvojeno približno 21 milion šekela, odnosno oko 5,5 miliona evra. Zatvorska služba već je proučavala uslove za držanje krokodila, dok je ministarka zaštite životne sredine Idit Silman promijenila pravni status nilskog krokodila kako bi omogućila njegov smještaj izvan zooloških vrtova i sličnih ustanova.

Međutim, Okružni sud u Jerusalimu privremeno je zabranio nabavku i prebacivanje krokodila u zatvor nakon tužbe organizacije za zaštitu životinja "Let the Animals Live". Sudija Avraham Rubin ocijenio je da tvrdnje o mogućem ugrožavanju životinja zahtijevaju dodatno ispitivanje prije nego što projekat bude nastavljen. Istovremeno, radovi na kopanju kanala nisu obustavljeni.

Organizacija koja je pokrenula postupak poručila je da "krokodili nisu oružje, sredstvo kažnjavanja niti kulisa za političku kampanju", upozoravajući da bi projekat mogao ugroziti i životinje i ljude. Stručnjaci Izraelske uprave za prirodu i parkove naveli su da ne postoji poznat savremeni primjer korištenja krokodila kao dijela zatvorskog sistema obezbjeđenja te upozorili na moguće rizike po životnu sredinu i bezbjednost.

Ben Gvir je nakon odluke suda kritikovao pravosuđe, tvrdeći da je spriječena mjera koja bi povećala bezbjednost zatvora. Konačna odluka o tome da li će krokodili zaista biti dovedeni u Keciot biće donesena nakon završetka sudskog postupka.

(Mondo/Danas)

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