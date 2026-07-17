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"Pravite pauzu od genocida?": Izraelci napadnuti usred Budve, tukli ih i gađali stolicama

"Pravite pauzu od genocida?": Izraelci napadnuti usred Budve, tukli ih i gađali stolicama

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Grupa izraelskih turista tvrdi da je u Budvi doživjela napad kada ih je, prema njihovim navodima, više mladića vrijeđalo, udaralo i gađalo stolicama.

Napad na Izraelce u Budvi Izvor: RINA.RS

U Budvi je u subotu napadnuta grupa Izraelaca, a detalje incidenta za izraelski javni servis KAN prenio je jedan od napadnutih državljana. 

"Više od deset mladića nas je vrijeđalo, udaralo nogama i gađalo stolicama", ispričao je on.

Prema njegovim riječima, jedan od napadnutih muškaraca zadobio je prelom vilice, dok se druga osoba onesvijestila usljed težine povreda.

Ovo je drugi incident u Crnoj Gori u kratkom periodu. Početkom mjeseca, izraelski portal N12 prenio je da je grupa izraelskih turista u Plavu bila izložena uznemiravanju od strane dvojice mještana.

Na snimku koji je zabilježio jedan od napadača čuje se kako se obraća turistima riječima: "Pravite pauzu od genocida? Ne bi trebalo da putujete, ostanite u mjestu koje zovete Izrael", rekao je jedan od napadača.

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Budva Izrael

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