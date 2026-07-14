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Neki su pušteni na kućno liječenje: Direktor bolnice otkrio najnovije stanje povrijeđenih Srba kod Kotora

Neki su pušteni na kućno liječenje: Direktor bolnice otkrio najnovije stanje povrijeđenih Srba kod Kotora

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Povrijeđeni putnici iz Srbije u saobraćajnoj nesreći u Lipcima kod Kotora stabilnog su zdravstvenog stanja, a neki su već pušteni na kućno liječenje.

Povrijeđeni Srbi kod Kotora: Najnovije informacije o stanju putnika Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Putnici, državljani Srbije, koji su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći u mjestu Lipci u Crnoj Gori, stabilnog su zdravstvenog stanja, a dio njih već je otpušten na kućno liječenje, izjavio je direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" u Risnu, dr Dino Panjako.

Prema njegovim riječima, pet pacijenata koji su bili na intenzivnoj nezi nakon saobraćajne nesreće su stabilnog zdravstvenog stanja, jedan je prebačen na Odjeljenje neurohirurgije, dok su tri otpuštena na kućno liečenje, prenosi Pobjeda.

"Pet pacijenata koji su bili na intenzivnoj terapiji su stabilnih vitalnih parametara. Svi su neprestano bili podvrgnuti monitoringu, kliničkom pregledu, dodatnim radiološkim ispitivanjima i svi su dobro. Jedan od njih je prebačen na Odjeljenje neurohirurgije. Što se tiče pacijenata koji su lakše povrijeđeni, za sad su otpuštena tri pacijenta na kućno liječenje. U planu je da se otpuste još tri pacijenta", kazao je dr Panjako.

Na magistralnom putu Kotor-Nikšić u mestu Lipci u nedjelju se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je sa puta sletio putnički kombi.

U toj nesreći svi putnici autobusa bili su državljani Srbije - poginula je djevojka iz NIša, ostalih 16 su povrijeđeni od kojih najteže dječak koji je reanimiran i koji je u kritičnom stanju smješten u podgodički KC Crne Gore.

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Tagovi

saobraćajna nesreća Crna Gora

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