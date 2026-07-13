U nesreći kod Risna u Crnoj Gori, jedna osoba je poginula, a 16 je povrijeđeno. Svi su državljani Srbije, rekao je direktor bolnice u Risnu.

Izvor: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Dino Panjako, direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković“ u Risnu, rekao je u Dnevniku RTCG da je stanje povrijeđenih u današnjoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Lipci stabilno.

Vidi opis Vraćali se sa Ostroga pa doživjeli stravičnu nesreću: Poginula djevojka (21) iz Srbije, 16 osoba povrijeđeno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Služba zaštite i spasavanja Kotor Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Služba zaštite i spasavanja Kotor Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Služba zaštite i spasavanja Kotor Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Služba zaštite i spasavanja Kotor Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Služba zaštite i spasavanja Kotor Br. slika: 5 5 / 5

Panjako je naveo da su svi putnici iz kombija državljani Srbije.

Jedna mlađa osoba je preminula posle pokušaja reanimacije.

Dijete, od oko desetak godina, bilo je u teškom kardiorespiratornom kolapsu.

"Ono je reanimirano i uz pratnju anesteziologa i anesteziološke ekipe je dopraćeno do instituta, odnosno do Kliničkog centra KBC Podgorica, gdje se dalje nastavlja liječenje zbog teških tjelesnih povreda izazvanih oštećenjem unutrašnjih organa", naveo je doktor.

Jedan pacijent je upućen u Kliničko bolnički centar Kotor zbog izolovane hirurške povrede, a ostalih 14 pacijenata je kompletno dijagnostički obrađeno i zadržano na liječenju u Risnu.

Devetoro ima teške tjelesne povrede, a pet lakše.

Naglasio je da su kapaciteti bolnice bili sasvim dovoljni da se adekvatno suoče sa ovom teškom situacijom.

Saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu Kotor-Nikšić, kada je kombi sleteo sa puta. Jedna osoba je poginula, a 16 je povrijeđeno.

(RTS/Mondo)