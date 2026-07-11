Oglasilo se tužilaštvo nakon nesreće kod Banjaluke: Poginuo 45-godišnji muškarac, dvije osobe prevezene na UKC

Na putnom pravcu Banjaluka–Bronzani Majdan, u mjestu Bistrica, zaseok Jankovići, danas oko 14.30 časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice smrtno stradalo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je saopšteno iz Okružnog javnog tužilaštva, u nesreći su učestvovali putničko vozilo „Opel“, kojim je upravljao L.Z. (1981) iz Banjaluke, i putničko vozilo „Golf“, kojim je upravljao Đ.K. (1997), takođe iz Banjaluke.

Vozač „Opela“ L.Z. smrtno je stradao u nesreći, dok su suvozač u istom vozilu R.J. i vozač „Golfa“ Đ.K. zadobili tjelesne povrede. Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć, nakon čega su zbrinuti u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Uviđaj na mjestu nesreće obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka.

Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji kako bi se utvrdile okolnosti ove saobraćajne nesreće.

Naložena je i obdukcija tijela stradalog vozača, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

(Mondo)