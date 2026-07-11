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Sudar autobusa i automobila između Prijedora i Banjaluke: Više povrijeđenih 1

Sudar autobusa i automobila između Prijedora i Banjaluke: Više povrijeđenih

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
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Na magistralnom putu Prijedor – Banjaluka, u mjestu Kamičani, danas oko 15.30 časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali autobus i automobil "pežo".

Sudar autobusa i automobila između Prijedora i Banjaluke Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prema prvim informacijama koje su za "Nezavisne" potvrđene iz Policijske uprave Prijedor, u nezgodi je teško povrijeđena žena koja je upravljala automobilom, dok su povrede zadobili i suvozač i još jedan putnik iz vozila. Stepen njihovih povreda biće naknadno utvrđen.

U autobusu su, prema prvim informacijama, povrijeđene dvije osobe.

Na mjestu nesreće nalaze se ekipe Hitne pomoći, vatrogasci i policija, a interveniše više vozila službi za spasavanje.

Saobraćaj na ovoj dionici puta trenutno je potpuno obustavljen, a više informacija o uzrocima nezgode i stanju povrijeđenih biće poznato nakon uviđaja.

(Mondo)

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Tagovi

saobraćajna nesreća Banjaluka Prijedor

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Komentari 1

Svi komentari

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Strašno

Ne znam šta se dešava, ali na potezu Banjaluka - Prijedor - Novi grad svako malo bude neki udes. Ovih dana su bila hapšenja u Novom gradu zbog prodaje vozačkih dozvola, pa me ne bi čudilo da je i to jedan od faktora. Treba ponovo testirati sve vozače iz tog regiona.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

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