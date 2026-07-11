Sudar autobusa i automobila između Prijedora i Banjaluke: Više povrijeđenih

Na magistralnom putu Prijedor – Banjaluka, u mjestu Kamičani, danas oko 15.30 časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali autobus i automobil "pežo".

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prema prvim informacijama koje su za "Nezavisne" potvrđene iz Policijske uprave Prijedor, u nezgodi je teško povrijeđena žena koja je upravljala automobilom, dok su povrede zadobili i suvozač i još jedan putnik iz vozila. Stepen njihovih povreda biće naknadno utvrđen.

U autobusu su, prema prvim informacijama, povrijeđene dvije osobe.

Na mjestu nesreće nalaze se ekipe Hitne pomoći, vatrogasci i policija, a interveniše više vozila službi za spasavanje.

Saobraćaj na ovoj dionici puta trenutno je potpuno obustavljen, a više informacija o uzrocima nezgode i stanju povrijeđenih biće poznato nakon uviđaja.

(Mondo)