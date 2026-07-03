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Tragičan epilog sudara kod Prijedora: Vozač preminuo nekoliko sati nakon nesreće

Tragičan epilog sudara kod Prijedora: Vozač preminuo nekoliko sati nakon nesreće

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Vozač inicijala Ž.J. iz Novog Grada preminuo je nakon saobraćajne nesreće koja se danas dogodila na magistralnom putu Prijedor – Novi Grad, u mjestu Svodna.

19.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da je nesreća prijavljena oko 15.40 časova, a u njoj su učestvovali automobil „Golf“, kojim je upravljao Ž.J., i „Citroen“, za čijim volanom je bio N.I. iz Prijedora.

U „Golfu“ se nalazio i suvozač iz Novog Grada, dok su se u „Citroenu“, osim vozača, nalazila dva putnika i jedno maloljetno lice.

Prema prvim informacijama, svi učesnici nesreće zadobili su lakše tjelesne povrede. Međutim, Policijskoj upravi Prijedor oko 18.45 časova prijavljeno je da je vozač Ž.J. preminuo nakon nesreće.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, koji rukovodi istragom. U toku su mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti saobraćajne nesreće i uzroka smrti vozača.

(Mondo)

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Tagovi

saobraćajna nesreća Svodna

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