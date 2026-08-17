Mijenjaju lokaciju: Medicinski fakultet u Banjaluci prelazi u zgradu nekadašanje hirurgije

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da će Vlada Srpske podržati proširenje i modernizaciju kapaciteta Medicinskog fakulteta u Banjaluci, koji bi do kasne jeseni trebalo da se preseli na lokaciju gdje se ranije nalazila stara hirurgija.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Minić je, nakon sastanka sa dekanom Medicinskog fakulteta Rankom Škrbićem, naveo da će Fakultet pripremiti glavni projekat, dok će nadležna ministarstva uraditi svoj dio posla.

"Dio prostora će biti adaptiran, a biće nabavljena i neophodna oprema. Još ne možemo precizirati potrebna sredstva, ali biće to milionska ulaganja", izjavio je Minić.

On je istakao da će na novoj lokaciji biti napravljen i simulacioni centar sa najsavremenijom opremom.

Minić je naglasio da treba podržati mlade koji su se posvetili naučno-istraživačkom radu, naglasivši da je prijatno iznenađen time koliko Medicinski fakultet ulaže u praćenje savremenih trendova u svim oblastima medicinske nauke.

Prema njegovim riječima, tokom sastanka je bilo riječi i o primarnoj zdravstvenoj zaštiti studenata, kojima će ubuduće biti olakšano liječenje, te će se raditi na tome da izbjegnu nepotrebno gubljenje vremena odlaskom kod porodičnog ljekara u mjesto prebivališta.