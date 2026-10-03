Naučnici zapanjeni otkrićem na dnu Tihog okeana: Pronađeno više od 11.000 virusa, gotovo svi nepoznati nauci

Nova studija o virusima u zoni Klarion-Kliperton otkriva njihov potencijalni uticaj na mikroorganizme i biogehemijske procese u sedimentima.

Izvor: Seaphotoart / Alamy / Profimedia

Duboko na dnu Tihog okeana nalazi se zona rascepa Klarion-Kliperton, područje u kojem je koncentrisana najveća poznata količina polimetalnih nodula na svijetu.

Brojne zemlje intenzivno istražuju ovo područje zbog njegovog ogromnog mineralnog bogatstva, ali Klarion-Kliperton predstavlja i izuzetno jedinstveno stanište. Posljednjih godina više naučnih ekspedicija iz njegovih dubina vratilo se sa izvještajima o organizmima koji nikada ranije nisu viđeni.

Nova studija sada je tom ogromnom biodiverzitetu dodala i hiljade virusa. Čak 99 odsto otkrivenih virusa nikada ranije nije dokumentovano.

Istraživači Bouen Hou i Lilan Džang sa Univerziteta Čungking i Dong Sung iz Drugog instituta za okeanografiju Kine istraživali su takozvani virom zone Klarion-Kliperton kako bi utvrdili ono što nazivaju "ključnom početnom osnovom mikrobnog ekosistema prije početka rudarenja, namenjenom budućim procenama uticaja na životnu sredinu".

Rezultati njihovog istraživanja objavljeni su u naučnom časopisu "Nature Communications".

Trka za bogatstvom sa dna okeana

Polimetalni noduli nalaze se u središtu globalne trke za eksploataciju dubokog mora jer sadrže metale koji se koriste, između ostalog, u proizvodnji elektronskih uređaja.

Međunarodna uprava za morsko dno izdala je 31 ugovor za istraživanje mineralnih resursa u dubokom moru. Čak 17 odnosi se na zonu Klarion-Kliperton, dok pet drži Kina.

Studiju je finansiralo nekoliko kineskih naučnih institucija.

Međutim, polimetalni noduli nisu značajni samo zbog metala. Oni predstavljaju i osnovu brojnih dubokomorskih ekosistema, uključujući one u zoni Klarion-Kliperton.

Dok je veliki dio dubokog morskog dna prekriven debelim slojem finog mulja, čvrsti noduli predstavljaju površinu na kojoj brojni organizmi mogu da žive.

Noduli nastaju veoma sporo. Mangan i drugi metali, poput kobalta, nikla, litijuma i cinka, izdvajaju se iz morske vode i tokom vremena formiraju slojeve oko centralnog jezgra, koje može biti mikroskopski deo školjke, zuba ili stene.

Kod nekih nodula slojevi metala mogu da se nagomilavaju brzinom od oko 250 milimetara za milion godina, dok druge vrste rastu svega između jednog i pet milimetara tokom istog perioda.

Otkrili 11.742 različita virusa

Nova studija ukazuje da bi virusi mogli da imaju važnu ulogu u biohemijskim i geohemijskim procesima koji se odvijaju u sedimentima područja bogatih polimetalnim nodulima.

Od ukupno 11.742 različita virusa koje su Hou i njegove kolege otkrili, gotovo svi su potpuno novi za nauku i veoma malo se podudaraju sa virusima ranije pronađenim u drugim dubokomorskim staništima.

Uzorci sedimenta korišćeni u istraživanju prikupljeni su tokom 2023. i 2024. godine.

Naučnici su iz njih izdvojili DNK i RNK radi sekvenciranja, a zatim su dobijene podatke uporedili sa uzorcima prikupljenim u drugim delovima dubokog okeana.

Posebno su analizirali gene virusa kako bi pokušali da utvrde kakvu funkciju oni imaju u ovom ekosistemu.

Koga ovi virusi napadaju?

Virusi predstavljaju često zanemaren dio ekosistema. Naučnici i dalje raspravljaju o tome mogu li se oni uopšte smatrati živim organizmima, ali nema sumnje da mogu snažno da utiču na život na Zemlji.

Svakom virusu potreban je domaćin.

U zoni Klarion-Kliperton veliki broj pronađenih virusa, prema rezultatima istraživanja, specijalizovan je za inficiranje prokariotskih organizama - bakterija i arheja.

Ovi jednostavni jednoćelijski mikroorganizmi učestvuju u kruženju ugljenika, azota, fosfora i sumpora, ali i metala u prirodi.

Virusi koji ih inficiraju zato bi mogli značajno da utiču na procese koji oblikuju čitav ekosistem, piše Science Alert.

Poznato je da virusi mogu da mijenjaju genetske mehanizme svojih domaćina i na taj način utiču na njihov razvoj.

"Inficiranjem ključnih funkcionalnih mikroorganizama i kodiranjem pomoćnih metaboličkih gena, virusi mogu da mijenjaju metabolizam i preživljavanje domaćina tokom infekcije, što potencijalno može imati posljedice po biogeohemijske procese u sedimentima polja polimetalnih nodula", navode autori studije.

Čini se da su dubokomorski virusi pronađeni u zoni Klarion-Kliperton već ostavili trag na svojim domaćinima i da bi mogli da im pružaju svojevrsna genetska "uputstva" za suočavanje sa stresom izazvanim prisustvom metala.

Šta će se dogoditi ako počne rudarenje?

Naučnici za sada ne znaju kako bi potencijalno rudarenje na morskom dnu moglo da utiče na ove viruse i čitav ekosistem.

"Rudarske aktivnosti dovešće do fizičkog narušavanja, ponovnog podizanja i taloženja površinskih sedimenata, a dugoročni eksperimenti pokazali su da posljedice takvih poremećaja u sedimentima polja nodula mogu da traju decenijama", navode autori.

Prema njihovim riječima, virusne populacije i funkcionalni genetski elementi koji postoje i u dubljim i u površinskim slojevima sedimenta mogli bi nakon takvog poremećaja da predstavljaju potencijalni izvor za delimično ponovno formiranje virusnih zajednica u površinskim slojevima.

Ipak, istraživači upozoravaju da je potrebno mnogo više istraživanja kako bi se utvrdilo šta bi rudarenje značilo za viruse, njihove domaćine i ekološke funkcije koje obavljaju.