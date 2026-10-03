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Pretučen Zoran Marjanović: Hitno prevezen u bolnicu

Pretučen Zoran Marjanović: Hitno prevezen u bolnicu

Izvor mondo.rs
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Zoran Marjanović je u policiji ispričao da su on i njegov prijatelj bili zajedno u stanu na Paliluli, nakon čega je došlo do incidenta.

Pretučen Zoran Marjanović: Hitno prevezen u bolnicu Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Zoran Marjanović pretučen je noćas, a on je slučaj prijavio policiji. Naime, Zoran Marijanović posvađao se sa prijateljem, nakon čega je došlo do tuče. Kako se dalje saznaje, Zorana Marjanovića je prijatelj udario pištoljem u glavu, a sve se dogodilo noćas oko tri sata.

Zoran Marjanović je, pored toga, u policiji ispričao i to da su on i njegov prijatelj bili zajedno u stanu na Paliluli, nakon čega je došlo do incidenta. Zoran je nakon tuče dobio teške telesne povrde u vidu nagnječenja mozga.

Suđenje odloženo za 7. oktobar

Podsjetimo, u Višem sudu u Beogradu je nedavno za 7. oktobar odloženo suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom da je 2. aprila 2016. godine ubio svoju suprugu Jelenu Marjanović.

Suđenje je odloženo zbog tehničkih problema sa puštanjem video-snimaka sa nadzornih kamera na dan ubistva Veštak je predložio da na narednom suđenju svi snimci budu pregledani. Zoran Marjanović od početka suđenja negira krivicu.

Suđenje se ponavlja jer je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je Marjanović bio osuđen na maksimalnu kaznu za krivično djelo teško ubistvo od 40 godina.

Apelacioni sud je 3. oktobra 2023. godine ukinuo Marjanoviću pritvor i od tada se brani sa slobode.

 (Blic/MONDO)

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Zoran Marjanović Jelena Marjanović

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Hvala što ste poslali vijest.

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