Njemački lanac robnih kuća ponovo u stečaju: Galeria se bori za opstanak

Njemački lanac robnih kuća Galeria ponovo je podnio zahtjev za pokretanje stečajnog postupka. Kompanija ima oko 12.000 zaposlenih i 83 prodajna mjesta.

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Njemački lanac robnih kuća Galeria ponovo se našao u finansijskim problemima. Kompanija je podnijela zahtjev za pokretanje stečajnog postupka Okružnom sudu u Diseldorfu, ali poslovanje na svih 83 prodajna mjesta zasad se nastavlja, prenijela je njemačka novinska agencija DPA.

Oko 12.000 zaposlenih obaviješteno je o situaciji, a zasad nije poznato hoće li neke poslovnice biti zatvorene niti hoće li radnici imati pravo na naknadu u slučaju insolventnosti.

Četvrti stečaj za šest godina

Ovo je četvrti zahtjev za pokretanje stečajnog postupka u posljednjih šest godina. Prethodni postupci pokrenuti su 2020, 2022. i 2024. godine, a tokom posljednjeg stečaja zatvoreno je devet od tadašnjih 92 robne kuće, prenose njemački mediji.

Od ljeta 2024. godine kompanija je u vlasništvu američke investicione kompanije NRDC i investicionog subjekta preduzetnika Bernda Beca. Kompanija je u međuvremenu izbacila nazive Kaufhof i Karstadt iz imena i preselila sjedište iz Esena u Diseldorf.

Problemi sa likvidnošću

Novi problemi pojavili su se već ovog proljeća. Nekoliko zakupodavaca se u aprilu požalilo na neplaćene zakupnine, dok je uprava priznala probleme sa likvidnošću i zatražila odlaganje plaćanja.

U junu je obezbijeđeno kreditno finansiranje vrijedno do 160 miliona evra, između ostalog za izmirenje dugovanja.

U julu je kompanija najavila preispitivanje isplativosti 33 poslovnice i pregovore sa zakupodavcima. Njihova budućnost zavisiće od toga da li će biti pronađeni održivi uslovi poslovanja.

Kriza pogađa cijelu njemačku maloprodaju

Problemi Galerije dio su šire krize njemačkog maloprodajnog sektora. Prema podacima Alijanc Trejda, od juna 2025. do maja 2026. godine više od 2.600 trgovaca podnijelo je zahtjev za pokretanje stečajnog postupka, što je najviši nivo u posljednjih deset godina.

Sektor dodatno pritiskaju slabija potrošnja i rast internet trgovine. Prema podacima instituta EHI, prihod Galerije pao je sa 4,5 milijardi evra 2019. godine, kada je imala 174 prodavnice, na oko dvije milijarde evra šest godina kasnije.

Istovremeno se smanjuje i broj fizičkih prodavnica u Njemačkoj. Njemačko udruženje trgovaca procjenjuje da bi njihov broj ove godine mogao pasti ispod 300.000, dok ih je krajem 2015. bilo oko 372.000.

Sudbina ove robne kuće tako ponovo dolazi pod znak pitanja, a novi stečajni postupak pokazaće da li jedan od najpoznatijih njemačkih lanaca robnih kuća može da preživi duboke promjene kroz koje prolazi maloprodajni sektor.

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(Dnevno/MONDO)