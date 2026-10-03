Očekuje nas sunčan i topao dan, živa u termometru do 27 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Duvaće slab do umjeren vjetar, istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini se očekuje umjeren do pojačan južni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha biće od 22 do 27, a u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je pretežno vedro, a po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj je u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ umjerenog intenziteta i na većini puteva se odvija uz povoljne uslove za vožnju, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, gdje je izmjenjen je režim saobraćaja.

Vozačima se savjetuje da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

U toku je rehabilitacija dionice magistralnog puta Dragotinja-Prijedor, gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Na dionici magistralnog puta granica Republika Srpska/fBiH /Lepnica/-Lončari i dionica Lončari-Pelagićevo, te na dionici Obudovac 2-Lončari i dionici Lončari granica Republike SrpskS/Brčko distrikta /Brčko 1/ zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju navedenih putnih pravaca, izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije mosta, preko rijeke Tatinac, izmjenjen je režim saobraćaja na rdionici regionalnog puta Graiseljići-Klanci.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj LJevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj LJevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Krupac-Bogatići radi sanacije cjevovoda malehidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Zbog radova vezanih za izgradnju auto-puta Rača-Bijeljina, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na obližnjim magistralnim putevima. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. U okviru ovih radova u toku je i izgradnja nadvožnjaka na regionalnom putu.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH je za saobraćaj zatvorena dionica auto-puta Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Na auto-putu dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

U toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, od 7.00 do časova saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku je izgradnja pješačkih staza na magistralnim putevima Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, zbog čega se na mjestima radova saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.