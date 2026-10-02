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Papa Lav XIV pozvao umjetnike da se udruže protiv stvaralaštva vještačka inteligencija

Papa Lav XIV pozvao umjetnike da se udruže protiv stvaralaštva vještačka inteligencija

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Papa Lav XIV pozvao umjetnike i kulturne institucije da se pridruže Crkvi u očuvanju ljudske umjetnosti u vrijeme sve većeg razvoja vještačke inteligencije.

papa Lav 14. Izvor: Shutterstock

Poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV pozvao je umjetnike i institucije koje se bave kulturom da se pridruže Crkvi u nastojanju da se zaštiti ljudska kreativnost u vrijeme ubrzanog razvoja vještačke inteligencije.

Papa je poruku objavio na Tviteru, naglašavajući da pitanje odnosa između čovjeka, umjetnosti i tehnologije postaje sve važnije kako se povećava broj djela nastalih uz pomoć generativne vještačke inteligencije.

"U ovom dobu vještačke inteligencije, postaje urgentno da se ljudska umjetnost razlikuje od one koju proizvodi mašina. Iz tog razloga, Crkva želi da obnovi savez sa umjetnicima i institucijama zaduženim za kulturu kako bi se sačuvala naša ljudskost", napisao je Lav XIV.

Papa je napravio razliku između umjetničkog stvaralaštva čovjeka i sadržaja koji nastaje korišćenjem AI sistema. Prema njegovom tumačenju, mašine mogu generisati djela na osnovu ogromnih količina postojećeg materijala, ali to ne znači da posjeduju ljudsko iskustvo iz kojeg umjetničko stvaralaštvo proizlazi.

Lav XIV je ukazao na ono što je opisao kao "ontološku razliku" između umjetnosti koju stvara čovjek i one koju može generisati mašina putem statističkih proračuna zasnovanih na velikom broju djela koja su prethodno stvorili ljudi.

"Algoritmima nedostaje varnica ljudskosti", zaključio je papa.

Njegova poruka uklapa se u širi stav koji je Lav XIV iznio o uticaju vještačke inteligencije na čovjeka i društvo. Papa je ranije upozoravao na potrebu da se razvoj AI tehnologija usmjeri tako da služi čovjeku, uz očuvanje ljudskog dostojanstva, slobode i odgovornosti.

U svojim obraćanjima o vještačkoj inteligenciji Lav XIV naglašava da tehnologiju ne treba automatski posmatrati kao prijetnju, već da je ključno pitanje način na koji se ona razvija i koristi.

Posebnu pažnju posvećuje uticaju novih tehnologija na kulturu i kreativnost, ukazujući na značaj ljudskog iskustva koje stoji iza umjetničkog stvaralaštva.

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Tagovi

Papa Lav 14 vještačka inteligencija

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