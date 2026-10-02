UIO BiH do sada odobrila 139 zahtjeva: Za kupovinu prve nekretnine građanima vraćeno 2,2 miliona KM

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je od 17. septembra do danas donijela ukupno 139 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Za 139 donesenih rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a od 2.207.726 KM, saopšteno je iz UIO BiH.

Kada je riječ o donesenim rješenjima u regionalnim centrima, 41 se odnosi na Banjaluku, 48 na Sarajevo, 24 na Tuzlu, a 26 na Mostar.

"Od 139 donesenih rješenja, 86 je uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostalih 53 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte", naveli su iz UIO BiH.

I Uprave su podsjetili na to da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja.

"Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana. Sa druge strane, kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se vrši nakon što UIO zaprimi povratnicu, koja predstavlja zakonski dokaz o izvršenom uručenju rješenja", pojasnili su iz Uprave.

Iz UIO napominju da, zbog toga građani kojima se rješenje dostavlja putem pošte, mogu očekivati isplatu nekoliko dana nakon uručenja rješenja.