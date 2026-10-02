Jezivi detalji sa Cetinja: Djecu žrtve femicida hranitelji godinama tukli i tjerali na težak fizički rad

Hranitelji troje djece čija je majka ubijena uhapšeni su na Cetinju zbog sumnje na zlostavljanje, a Centar za ženska prava traži istragu odgovornosti institucija, navodeći da ih je na moguće nasilje upozorio još 2022. godine.

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Nakon što je cetinjska policija uhapsila bračni par iz tog mjesta zbog sumnje da su fizički i psihički maltretirali troje maljoletne djece koja su kod njih bila smeštena u hraniteljskoj porodici, oglasila se i NVO Centar za ženska prava koja zahtijeva hitnu istragu odgovornosti institucija nakon hapšenja hranitelja troje maloletne djece na Cetinju, navodeći da je još početkom 2022. godine nadležnima ukazivano na sumnje da djeca trpe nasilje.

"Riječ je o djeci čija je majka žrtva jednog od femicida koji su se desili u Crnoj Gori. Decu koja su doživjela nezamislivu traumu država je smjestila u sumnjivu hraniteljsku porodicu, a hraniteljima je potom povjerila i starateljstvo, navodi se u saopštenju Centra za ženska prava.

Uprava policije nakon hapšenja saopštila je da su hranitelji decu od januara 2022. godine fizički zlostavljali, udarali rukama i drvenim predmetima, primoravali ih da nasilje prikrivaju od službenika Centra za socijalni rad, dok su najstarije dijete terali na težak fizički rad radi zarade, otplaćivanja njihovih dugova i uskraćivali mu školovanje.

"O sumnjama na neadekvatan odnos hranitelja prema djeci obavijestili smo nadležne institucije još u februaru i martu 2022. godine, pa se postavlja pitanje kako je moguće da upozorenja nisu dovela do njihove zaštite i izmještanja iz porodice. U tim dopisima jasno smo navele da imamo informacije da su djeca neadekvatno obučena i zbrinuta, da ih hranitelji tuku, da su djeca zastrašena, da ih hranitelji uoči posjeta stručnih radnika spremaju i govore im šta da kažu, zbog čega djeca ne smiju da ispričaju šta im se dešava, kao i da je tetki, nakon što je ukazala na probleme, zabranjen kontakt s djecom, ističe se u saopštenju.

Nadležni Centar za socijalni rad na upućene dopise odgovorio im je 3. marta 2022. godine, da su djeca prilikom poseta “svakog puta zatečena u adekvatnom stanju - uredno obučena, zbrinuta i dobrog raspoloženja”, da “izražavaju zadovoljstvo boravkom u porodici”, da je hraniteljima izdata licenca nakon procene podobnosti i pribavljenog dokaza da nisu krivično osuđivani, te da je na konferenciji slučaja utvrđeno da su stručni radnici "u svim fazama" postupali u skladu sa zakonom i najboljim interesom djece.

Dodaju, da su upozorile nadležne da je ova porodica na evidenciji Centra za socijalni rad, jer je Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima 2015. godine prijavila sumnju da je hranitelj pokušao da ugovori brak svoje tada maloljetne kćerke.

"Kako je porodica prijavljena zbog sumnje na trgovinu ljudima i ugovaranje braka maloljetnog deteta mogla da dobije licencu za hraniteljstvo, samo zato što hranitelji nisu bili pravosnažno osuđivani? Zašto upozorenja o nasilju nad djecom, koja su institucije dobile u pisanoj formi, nisu dovela do nezavisne provjere, odvojenog razgovora sa djecom izvan kuće hranitelja i privremenog izmještanja dece, navodi ova NVO.

Dodatno uznemirava činjenica da, uprkos tim upozorenjima, hraniteljima je povjereno i starateljstvo nad djecom, čime su postali i njihovi zakonski zastupnici.

"Kako je moguće da tokom gotovo pet godina nadzor Centra za socijalni rad nije otkrio da je dete primoravano na rad i da mu je uskraćeno školovanje? Šta je utvrdila Socijalna inspekcija, i ko je i na osnovu čega na konferenciji slučaja zaključio da je postupanje bilo zakonito, kažu u Centru za ženska prava.

Ova djeca su, dodaju, najpre ostala bez majke zbog nasilja koje institucije nisu spriječile, a zatim su, prema navodima policije, ponovo izložena nasilju u sistemu koji je trebalo da ih zaštiti.

(RINA/Mondo)