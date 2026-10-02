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Nobelova nagrada za mir ide u svemir?

Nobelova nagrada za mir ide u svemir?

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Ovogodišnja Nobelova nagrada za mir najvjerovatnije bi mogla da pripadne Međunarodnoj svemirskoj stanici za doprinos globalnoj saradnji i dobrim odnosima, javlja AP, pozivajući se na prognoze stručnjaka i entuzijasta.

Međunarodna svemirska stanica favorit za Nobela za mir Izvor: Rafael Ben-Ari / Avalon / Profimedia

Uoči dodjele Nobelove nagrade za mir, sve su učestalija nagađanja ko bi mogao da dobije ovu prestižnu nagradu, a među ovogodišnjim kandidatima, osim MSS-a, našli su se i predsjednik SAD Donald Tramp, kanadski premijer Mark Karni, timovi za vanredne situacije u Sudanu, organizacije koje se zalažu za prava djece u zaraćenim područjima i dva međunarodna suda.

Izvor: Vadim Sadovski/Shutterstock

Direktor Instituta za istraživanje mira u Oslu Hakon Đerlov kaže da je MSS, odnosno organizacija koja stoji iza nje, rijedak simbol globalne saradnje u potrazi za osvajanjem svemira, u vrijeme kada multilateralizam slabi, a mnoge zemlje se okreću užim nacionalnim interesima.

Tokom godina, bilo je iznenađujućih i kontroverznih izbora, kao i sve češćih optužbi da je dodjela Nobelove nagrade ispolitizovana i neobjektivna.

Za ovogodišnju nagradu nominovano je 287 kandidata, a nešto više od četvrtine čine organizacije. Dobitnika ove nagrade, koja se često naziva najprestižnijim priznanjem na planeti, norveški Nobelov komitet će saopštiti 9. oktobra u Oslu.

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Tagovi

Nobelova nagrada Međunarodna svemirska stanica

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