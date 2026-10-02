Uhapšen bahati vozač u Srbiji: Pokosio troje djece na pješačkom prelazu kod škole, pa pobjegao

Beogradska policija identifikovala je vozača J. B. (23) koji je u Vinči oborio troje djece i pobjegao sa mjesta nesreće.

Izvor: instagram/frau_nata_

Beogradska policija u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom identifikovala je i lišila slobode J. B. (23), vozača "golfa" koji je sinoć napravio karambol na raskrsnici Smederevskog puta i Ulice profesora Vasića u Vinči, kada je automobilom uletio u grupu osnovaca i oborio troje djece.

Stravičan incident koji je uznemirio čitavu Srbiju dobio je epilog u kasnim večernjim satima kada su pripadnici MUP-a ušli u trag osumnjičenom dvadesetrogodišnjaku koji se nakon nesreće bezobzirno udaljio sa lica mjesta.

Nesreća se odigrala na jednoj od najprometnijih dionica u ovom dijelu grada, na samom ukrštanju Smederevskog puta i Ulice profesora Vasića. Pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, crni "golf" kojim je upravljao J. B. uleteo je među mališane koji su pokušavali da pređu ulicu.

Nalet vozila bio je silovit - na asfaltu je u sekundi ostalo troje djece.

Sigurnosne kamere zabilježile su uznemirujuće momente u kojima djevojčice i dečaci beže na sve strane, dok troje njih trpi direktan udarac vozila.

Pogledao djecu na kolovozu, pa dodao gas

Ono što je izazvalo najveći bijes javnosti jeste ponašanje vozača neposredno nakon obaranja mališana. Umjesto da zaustavi automobil, izađe i pruži prvu pomoć povrijeđenoj djeci, osumnjičeni J. B. je sačekao tek toliko da se djeca u šoku i bolovima pridignu sa kolovoza, a potom je hladnokrvno pritisnuo gas i nestao u pravcu Smedereva.

Svjedoci navode da je jedan od prolaznika, koji se u blizini zatekao sa djetetom, počeo da trči ka vozilu kako bi spriječio bekstvo, ali je nesavjesni mladić već bio u punom brzinskom naletu.

Jedan dječak u bolnici

O cijelom slučaju odmah je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, po čijem je nalogu i sprovedena brza akcija identifikacije i hapšenja.

Nakon udesa, jedno dijete je vozilom Hitne pomoći hitno prevezeno u dežurnu zdravstvenu ustanovu. Prema informacijama do kojih je došao, u bolnicu je primljen dječak kome su, srećom u velikoj nesreći, konstatovane lake tjelesne povrede, dok se zdravstveno stanje ostale djece prati.

Osumnjičenom J. B. (23) , navodno, na teret se stavljaju teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, kao i nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi. Očekuje se da u zakonskom roku bude priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.

(Telegraf/Mondo)