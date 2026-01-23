logo
Više lančanih udesa: Karambol na auto-putu prema Novom Sadu, dijelovi vozila rasuti po kolovozu (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Na auto-putu kod Nove Pazove, u smjeru ka Novom Sadu, dogodile su se četiri saobraćajne nezgode, uslijed izuzetno klizavog kolovoza.

Lančani udesi paralisali auto-put ka Novom Sadu Izvor: Instagram/192_rs

Na videu koji je objavila stranica 192.rs vidi se više putničkih vozila koji su sletjeli sa kolovoza, dok su dijelovi slupanih vozila rasuti po kolovozu. Za sada se saobraćaj odvija usporeno.

Kolovoz je mokar i vidno klizav, a vremenski uslovi su loši, sa smanjenom vidljivošću, što je najvjerovatnije doprinijelo lancu saobraćajnih nezgoda.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, smanjenje brzine i prilagođavanje vožnje uslovima na putu, jer se saobraćaj na ovoj dionici odvija usporeno.

