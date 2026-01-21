logo
Ledeni talas izazvao haos: Lančani sudar više vozila na ulazu u Brčko, nezgode i u Pelagićevu

Autor Dušan Volaš
0

Jaka poledica na putevima jutros je izazvala pravi saobraćajni kolaps na području Brčko distrikta i opštine Pelagićevo, a prema nezvaničnim informacijama u seriji nezgoda učestvovalo je ukupno oko 15 vozila.

Lančani sudar više vozila na ulazu u Brčko, nezgode i u Pelagićevu Izvor: Screenshot - Patrole-radari - viber

Najteža situacija zabilježena je na samom ulazu u Brčko oko devet časova, gdje je došlo do lančanog sudara u kojem je učestvovalo pet automobila. Istovremeno, u naselju Pirometal klizav put doveo je do više saobraćajnih nezgoda i slijetanja vozila sa kolovoza, zbog čega je na ovoj dionici puta saobraćaj bio privremeno obustavljen, prenose lokalni mediji.

Ni u gradskim i prigradskim naseljima situacija nije bila bolja, pa je tako na kružnoj raskrsnici u naselju Eš zabilježen sudar putničkog automobila i vozila auto-škole. U mjestu Boće jedno vozilo je usljed leda sletjelo direktno u kanal, a slični incidenti dogodili su se i na širem gradskom području, uključujući lokacije kod benzinskih stanica Cerol, Tesla i Energy, kao i na kružnom toku u naselju Brod.

Osim u Brčkom, opasni uslovi na putu uzrokovali su probleme i u opštini Pelagićevo. U mjestu Blaževac, jutros nakon osam časova, zabilježeno je više slučajeva u kojima su vozila zbog poledice izgubila kontrolu i sletjela sa puta.

Brčko pelagićevo saobraćaj saobraćajka udes

