Filmska scena u Srbiji: Automobil uletio u prodavnicu auto-dijelova, radnici pukom srećom izbjegli smrt (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Nesvakidašnji incident dogodio se juče u Lazarevcu kada je putničko vozilo velikom brzinom uletjelo u prodavnicu auto-dijelova, uništivši gotovo sve pred sobom.

Automobil uletio u prodavnicu auto-dijelova Izvor: Screenshot / Instagram

U trenutku nesreće u radnji su se nalazile dvije osobe, ali na svu sreću, niko nije povrijeđen.

Incident se dogodio juče tokom dana u Ulici Branka Radičevića.

"Juče tokom dana došlo je do uletanja automobila u prodavnicu auto-djelova u Ulici Branka Radičevića u Lazarevcu. Na svu sreću nema povrijeđenih lica. Materijalna šteta je velika. Za sada nije poznato kako je došlo do ovog incidenta", objavljeno je na Instagram stranici 192_rs.

Snimak sa lica mjesta, koji kruži društvenim mrežama, prikazuje dramatičan trenutak kada automobil velikom brzinom probija izlog i zid objekta. Dvojica radnika su se, kako se vidi, pukom srećom uspjela skloniti samo nekoliko sekundi prije udara.

Stanovnici Lazarevca svjedoče da je udar bio izuzetno snažan.

"Udar je bio toliko snažan da su ga čuli i nekoliko ulica dalje", kažu svjedoci.

