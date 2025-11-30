logo
Tukli goste kafane, gađali ih flašama i pucali: Uhapšeni osumnjičeni za nasilničko ponašanje u Novom Sadu

Autor Dušan Volaš Izvor Fonet
0

Novosadska policija uhapsila je četiri osobe zbog sumnje da su počinili više krivičnih djela početkom novembra u jednom ugostiteljskom objektu na Klisi, saopštila je danas Policijska uprava u Novom Sadu.

Uhapšeni osumnjičeni za nasilničko ponašanje u Novom Sadu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Bojana Zimonjić Jelisavac

Uhapšeni su N. D. (2001), S. S. (2005) i V. D. (1995) iz Novog Sada, kao i S. J. (2002) sa područja Šida, navedeno je u saopštenju.

Prema navodima policije, sumnja se da su N. D. i S. S. tukli goste kafane, da su ih gađali čašama i flašama, te da su jednom od njih oduzeli novac i mobilni telefon. Takođe, sumnja se da je, tom prilikom, S. S. ispalio hitac iz pištolja.

Sva četvorica su uhapšena u stanu koji koristi N. D, a u kojem je policija pronašla oko 900 grama amfetamina i dva pištolja, sa mecima u okviru, od kojih je jedan za pojasom nosio S. S.

Prema navodima policije, N. D. je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična djela nasilničko ponašanje, teška krađa, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok se S. S. tereti za izazivanje opšte opasnosti, tešku krađu, nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je navela i da su V. D. i S. J. uhapšeni zbog sumnje da su učinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Na osnovu naloga višeg javnog tužioca, određeno im je zadržavanje do 48 sati i u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biće privedeni nadležnom tužilaštvu.

Novi Sad hapšenje nasilje Srbija

