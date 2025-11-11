logo
Nakon haosa na putu kod Velike Kladuše: Tužilaštvo traži pritvor zbog nasilja i ilegalnog posjedovanja municije

Autor Dušan Volaš
0

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je Opštinskom sudu u Velikoj Kladuši da odredi pritvor P.J. (37) zbog nasilničkog ponašanja i nedozvoljenog posjedovanja municije.

Tužilaštvo traži pritvor zbog haosa na putu kod Velike Kladuše Izvor: Screenshot

Tužilaštvo je predložilo pritvor zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao da ponovi krivično djelo ili da ga dovrši, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

Na magistralnom putu u Trnovi u opštini Velika Kladuša u nedjelju, 9. novembra, dogodila se saobraćajna nezgoda nakon koje je došlo do fizičkog obračuna više osoba. Istog dana uhapšen je P.J, a pretresom porodične kuće kod njega je pronađena municija.

Nezvanično, Tužilaštvo je zatražilo i jednomjesečni pritvor za maloljetnu osobu koja je, upravljajući automobilom poslije tuče, pokušala pregaziti više osoba, prenose federalni mediji.

U narednom periodu biće nastavljene istražne radnje s ciljem rasvjetljavanja svih okolnosti ovih krivičnih djela.

velika kladuša saobraćajka nasilje

