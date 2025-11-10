Detalji drame kod Velike Kladuše: Povrijeđene četiri osobe, uhapšeni osumnjičeni za incident

Jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede nakon jučerašnjeg incidenta u Trnovi kod Velike Kladuše, a dvije osobe su uhapšene.

Izvor: Screenshot

Podsjetimo, nakon saobraćajne nezgode u naselju Trnova prvo je došlo do fizičkog obračuna na saobraćajnici, da bi zatim jedna osoba automobilom krenula na grupu ljudi.

Portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona Abdulah Keranović je potvrdio da su u incidentu povrijeđene ukupno četiri osobe.

"Jedna osoba je zadobila teške povrede, dvije lakše, dok za četvrtu još ne znamo stepen povreda", rekao je Keranović za Klix.ba.

Prema informacijama sarajevskih medija jedna od uhapšenih osoba je maloljetna.

Osim četiri povrijeđene osobe, nastala je i veća materijalna šteta na nekoliko automobila.