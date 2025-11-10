logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Detalji drame kod Velike Kladuše: Povrijeđene četiri osobe, uhapšeni osumnjičeni za incident

Detalji drame kod Velike Kladuše: Povrijeđene četiri osobe, uhapšeni osumnjičeni za incident

Autor Dušan Volaš
0

Jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede nakon jučerašnjeg incidenta u Trnovi kod Velike Kladuše, a dvije osobe su uhapšene.

Povrijeđeni u Trnovi kod Velike Kladuše Izvor: Screenshot

Podsjetimo, nakon saobraćajne nezgode u naselju Trnova prvo je došlo do fizičkog obračuna na saobraćajnici, da bi zatim jedna osoba automobilom krenula na grupu ljudi.

Portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona Abdulah Keranović je potvrdio da su u incidentu povrijeđene ukupno četiri osobe.

"Jedna osoba je zadobila teške povrede, dvije lakše, dok za četvrtu još ne znamo stepen povreda", rekao je Keranović za Klix.ba.

Prema informacijama sarajevskih medija jedna od uhapšenih osoba je maloljetna.

Osim četiri povrijeđene osobe, nastala je i veća materijalna šteta na nekoliko automobila.

Možda će vas zanimati

Tagovi

velika kladuša incident

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ