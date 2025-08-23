Tragedija u Velikoj Kladuši: Radnik pao sa kamiona i poginuo

Tragična nesreća dogodila se juče, 22. avgusta, u mjestu Gradina, opština Velika Kladuša, kada je radnik preduzeća JKUP Komunalije izgubio život nakon pada s kamiona tokom obavljanja redovnih radnih zadataka.

Izvor: Shutterstock

Kako saznaje portal "GPMaljevac", dojavu je oko 12:55 sati uputio O.B., koji je prijavio da je jedan od radnika pao s vozila i zadobio teške povrede, te je tražena hitna medicinska pomoć.

Na mjesto događaja odmah je upućena policijska patrola i ekipa Doma zdravlja Velika Kladuša.

Nažalost, ljekari su po dolasku mogli samo konstatovati smrt radnika Enesa Rizvića (42), rođenog u Velikoj Kladuši.

Rizvić nije davao znakove života u trenutku dolaska ekipe hitne pomoći.

Prema izjavama svjedoka i radnih kolega, nesreća se dogodila tokom prikupljanja smeća u mjestu Gradina.

Rizvić je, stojeći na metalnoj stopi na zadnjem dijelu vozila marke Transporter, iz neutvrđenih razloga izgubio ravnotežu i pao na kolovoz, zadobivši smrtonosne povrede.

Na mjestu događaja izvršen je uviđaj pod nadzorom dežurnog tužioca, mrtvozornika, inspektora zaštite na radu i istražitelja. Tužilac je naložio obdukciju tijela u Kantonalnoj bolnici radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

Preminuli radnik biće sahranjen danas.