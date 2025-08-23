logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija u Velikoj Kladuši: Radnik pao sa kamiona i poginuo

Tragedija u Velikoj Kladuši: Radnik pao sa kamiona i poginuo

Autor Dušan Volaš
0

Tragična nesreća dogodila se juče, 22. avgusta, u mjestu Gradina, opština Velika Kladuša, kada je radnik preduzeća JKUP Komunalije izgubio život nakon pada s kamiona tokom obavljanja redovnih radnih zadataka.

Radnik komunalnog preduzeća pao sa kamiona i preminuo Izvor: Shutterstock

Kako saznaje portal "GPMaljevac", dojavu je oko 12:55 sati uputio O.B., koji je prijavio da je jedan od radnika pao s vozila i zadobio teške povrede, te je tražena hitna medicinska pomoć.

Na mjesto događaja odmah je upućena policijska patrola i ekipa Doma zdravlja Velika Kladuša.

Nažalost, ljekari su po dolasku mogli samo konstatovati smrt radnika Enesa Rizvića (42), rođenog u Velikoj Kladuši.

Rizvić nije davao znakove života u trenutku dolaska ekipe hitne pomoći.

Prema izjavama svjedoka i radnih kolega, nesreća se dogodila tokom prikupljanja smeća u mjestu Gradina.

Rizvić je, stojeći na metalnoj stopi na zadnjem dijelu vozila marke Transporter, iz neutvrđenih razloga izgubio ravnotežu i pao na kolovoz, zadobivši smrtonosne povrede.

Na mjestu događaja izvršen je uviđaj pod nadzorom dežurnog tužioca, mrtvozornika, inspektora zaštite na radu i istražitelja. Tužilac je naložio obdukciju tijela u Kantonalnoj bolnici radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

Preminuli radnik biće sahranjen danas.

Možda će vas zanimati

Tagovi

velika kladuša radnik nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ