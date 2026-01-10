logo
Više od 400 intervencija u Domu zdravlja Banjaluka tokom praznika

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
U banjalučkom Domu zdravlja tokom božićnih praznika bilo je 413 intervencija i pregledana su ukupno 352 pacijenta.

4.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Zdravstvena zaštita ukazana je u Službi porodične medicine, u dežurnim ambulantama na lokalitetu Poliklinika, a u specijalističkim ambulantama iz pedijatrije pregledano je 65 najmlađih.

Tokom novogodišnjih praznika dispečer Službe hitne medicinske pomoći primio je 230 poziva.

U ambulanti Službe hitne medicinske pomoći pregledano je 169 odraslih, te 33 djece u pedijatrijskoj ambulanti Službe hitne medicinske pomoći, dok su na terenu obavljene 54 intervencije.

Dežurna stomatološka ambulanta Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu, u okviru Službe hitne medicinske pomoći, pregledala je 44 pacijenta i pruženo je 97 usluga.

Centar laboratorijske dijagnostike za novogodišnje praznike pružio je usluge za 118 pacijenata.

Akcenat je bio na hitnim pacijentima sa respiratornim infekcijama, povredama nastalim usljed vremenskih nepogoda i saobraćajnih nesreća, kao i na pružanju pomoći starijim i hronično oboljelim osobama.

"Zahvaljujući profesionalnosti medicinskog osoblja i dobroj organizaciji rada, svi pacijenti su dobili potrebnu pomoć, što je još jednom potvrdilo visok nivo zdravstvene zaštite u našem gradu", konstatovali su u banjalučkom Domu zdravlja.

