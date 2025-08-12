Upozorenje iz Doma zdravlja: Porast saobraćajnih nesreća ugrožava živote u Banjaluci

Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banjaluka bilježi značajan porast broja pruženih usluga građanima, a posebnu zabrinutost izaziva povećan broj saobraćajnih nezgoda.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Pored uobičajenih intervencija kod hitnih stanja, timovi ove zdravstvene ustanove u ljetnim mjesecima imaju povećan broj pacijenata sa alergijskim reakcijama, građana na čije zdravlje utiču nagle promjene vremena i visoka temperatura vazduha, a veći je broj i osoba sa raznim vrstama povreda.

Posebnu zabrinutost, kako navode, izaziva povećan broj saobraćajnih nezgoda, često sa teškim povredama i posljedicama po zdravlje, a nažalost, bilo je i smrtnih slučajeva.

Iz Doma zdravlja Banjaluka u saopštenju navode da se u prethodnih mjesec dana na području grada dogodilo 66 saobraćajnih nezgoda, a timovi Službe hitne medicinske pomoći intervenisali su 79 puta.

"U takvim situacijama na teren izlazi više ekipa, sanitetska vozila se direktno upućuju na mjesta nesreća, a medicinski timovi ostaju angažovani duže vrijeme kako bi se sve osobe adekvatno zbrinule", ističu u Domu zdravlja.

Iz ove zdravstvene ustanove dodaju da zbog složenosti i hitnosti ovakvih intervencija, u pojedinim trenucima Služba hitne medicinske pomoći je maksimalno angažovana na terenu, što nekada može redukovati pružanje usluga pacijentima koji nisu životno ugroženi.

U posljednje vrijeme, kako navode, primjetan je porast saobraćajnih nezgoda u kojima sve češće učestvuju pješaci, motociklisti, biciklisti i korisnici električnih trotineta.

"Neopreznost i ignorisanje saobraćajnih propisa kod ovih učesnika često imaju ozbiljne posljedice", navode iz banjalučkog Doma zdravlja i apeluju da svi budu oprezni i odgovorni kako bi se spriječile teške povrede i tragični ishodi.

Svaka intervencija, kako navode iz Doma zdravlja, znači da je nečiji život ugrožen.

"Molimo naše sugrađane za strpljenje i razumijevanje u situacijama kada su svi naši resursi usmjereni na zbrinjavanje najhitnijih slučajeva. Odgovornim ponašanjem u saobraćaju, pridržavanjem propisa i brigom jednih o drugima, zajedno možemo smanjiti broj nesreća i sačuvati živote", poručuju iz banjalučkog Doma zdravlja.

(Mondo)