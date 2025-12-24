logo
Eksplozije i požar u domu za stare u Filadelfiji: Više osoba poginulo, traje potraga za nestalima (Video)

Eksplozije i požar u domu za stare u Filadelfiji: Više osoba poginulo, traje potraga za nestalima (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Dvije eksplozije i požar, najvjerovatnije zbog curenja gasa, pogodili su dom za stare kod Filadelfije. Najmanje dvije osobe su poginule, pet se vodi kao nestalo, a potraga je u toku.

Eksplozije i požar u domu za stare u Filadelfiji Izvor: youtube/screensot/WPLG Local 10

Dvije eksplozije i požar, za koje se sumnja da su izazvani curenjem gasa, zahvatili su dom za stare u blizini Filadelfije, pri čemu su poginule najmanje dvije osobe, a u toku je intenzivna potraga za žrtvama u urušenom dijelu zgrade, saopštili su zvaničnici.

Hitni dispečerski centar okruga Baks primio je dojavu u utorak poslije 14 časova po lokalnom vremenu o eksploziji sa povrijeđenima u domu za stare i nemoćne "Silver Lake" u Bristolu, mjestu udaljenom oko 33 kilometra od Filadelfije.

Vatrogasni komandant Kevin Dipolito izjavio je da se pet osoba vodi kao nestalo, dok je još neodređen broj preživjelih povrijeđen. Potraga za preživjelima je u toku.

On je naveo da su brojni korisnici doma i članovi osoblja izvučeni iz ruševina, blokiranih stepeništa i zaglavljenih liftova, kao i da su vatrogasci ušli u zonu urušenog podruma i izvukli još najmanje dvije osobe na sigurno, pre nego što su se povukli zbog jakih gasnih isparenja.

"Izvukli smo sve koje smo mogli da pronađemo i vidimo i izašli iz zgrade. U roku od oko 15 do 30 sekundi nakon izlaska, pošto se osjećao jak miris prirodnog gasa, dogodila se još jedna eksplozija i izbio je požar", rekao je Dipolito.

Pet sati nakon incidenta, on je dodao da vatrogasci i spasioci i dalje tretiraju potragu kao akciju spasavanja, kao i da je dovedena teška mehanizacija kako bi se uklonili veći dijelovi ruševina.

Tačan broj korisnika i zaposlenih koji su se u trenutku incidenta nalazili u zgradi za sada nije poznat, ali se zna da ustanova ima dozvolu za ukupno 174 kreveta.

(Index/MONDO)

SAD požar dom za stare Filadelfija

