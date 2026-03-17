Uhapšen pripadnik "škaljarskog klana": Osuđen na skoro 100 godina zatvora

Uhapšen Nikola Martinović u Crnoj Gori, navodni pripadnik "škaljarskog klana".

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Danas je crnogorska policija uhapsila Nikolu Martinovića (36) sa Cetinja koji važi za pripadnika "škaljarskog klana", prenose "Vijesti". On je uhapšen u akciji policije pod nazivom "Lipa".

Za njim je bila raspisana međunarodna potjernica Interpola. Uprava policije Crne Gore oglasila se saopštenjem o hapšenju Martinovića.

"Protiv N.M. je vođen postupak po naredbi o sprovođenju istrage pred Specijalnim državnim tužilaštvom Crne Gore, zbog sumnje da je izvršio krivična djela: stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo putem pomaganja, kao i krivično djelo teško ubistvo u svojstvu saizvršioca, te je za istim raspisana međunarodna potjernica u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode. Imenovani je 3. februara 2026. godine, kao pripadnik organizovane kriminalne grupe, pravosnažno osuđen od strane Višeg suda u Podgorici na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, dok su mu prethodno izrečene pojedinačne kazne u ukupnom trajanju od 59 godina", navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je Martinović danas sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu

(Mondo.rs)