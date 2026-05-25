Uzbuna u Italiji zbog sumnje na ebolu: Dvoje pacijenata hitno izolovani u Milanu

Vlasti u Lombardiji aktivirale su hitne protokole zbog sumnje na ebolu kod dvoje humanitaraca koji su stigli iz Ugande. Čekaju se rezultati testova.

U Lombardiji, na sjeveru Italije, podignuta je zdravstvena uzbuna zbog dva sumnjiva slučaja ebole u pokrajini Komo. Reč je o ženi i muškarcu koji su se u poslednja 24 sata vratili iz Ugande, gde su oko tri meseca boravili kao humanitarni radnici. Oboje su razvili simptome koji odgovaraju virusu ebole i hitno su prebačeni u specijalizovanu bolnicu Sako (Sacco) u Milanu, gdje se čekaju rezultati testiranja, piše Euronews.

Pacijenti, žena iz Lurate Kačivija i muškarac iz Bulgarograsa, imaju visoku temperaturu, mučninu, povraćanje i crijevne tegobe. Smješteni su u bolnicu Sako, ustanovu specijalizovanu za lečenje visokorizičnih zaraznih bolesti, gdje se sprovode testovi prema nacionalnim i međunarodnim protokolima. Regionalni ministar za socijalnu zaštitu Lombardije Gvido Bertolaso potvrdio je da su aktivirane hitne procedure, ali je istakao da još uvijek nema zvanične potvrde o prisustvu virusa.

"Još uvijek nema potvrde da je riječ o eboli", izjavio je Bertolaso na konferenciji za medije. Dodao je da se rezultati dijagnostičkih testova očekuju kasnije tokom ponedjeljka i da se "nadaju da će biti negativni".

Prema riječima regionalnog ministra, dvoje pacijenata dolazi iz područja Ugande u blizini granica sa Demokratskom Republikom Kongo i Ruandom, regija koje se trenutno prate zbog porasta broja slučajeva ebole. Ljekari ipak smatraju da je vjerovatnija dijagnoza malarije, a u slučaju 30-godišnje žene moguća je i cerebralna malarija, zbog čega bi mogla biti primljena na odjeljenje intenzivne njege.

Žena je navodno razvila teže simptome, uključujući veoma visoku temperaturu i blage neurološke probleme. Njena ćerka je, kako se navodi, takođe oboljela od malarije tokom boravka u Ugandi. Klinička slika je blaža kod 31-godišnjeg muškarca, koji ima temperaturu oko 38°C i probavne smetnje.

Uprkos tome, zbog područja iz kojeg su doputovali, zdravstvene vlasti su odmah aktivirale protokole za nadzor sumnjivih slučajeva ebole. U međuvremenu, ostalih pet članova njihovih porodica je pod zdravstvenim nadzorom.

Ministarstvo: Rizik od ebole u Italiji je nizak

Italijansko ministarstvo zdravlja je u zvaničnom saopštenju naglasilo da rizik od ebole u Italiji "ostaje veoma nizak". Potvrdili su i da je nacionalni sistem za pripravnost i reagovanje na zarazne bolesti u potpunosti operativan i da kontinuirano prati situaciju u bliskoj saradnji sa regionalnim vlastima Lombardije, Visokim institutom za zdravlje, kao i bolnicama Sako u Milanu i Spalancani u Rimu.

U nedjelju je održan sastanak Odbora za zdravstvenu bezbednost Evropske komisije posvećen eboli, na kojem su učestvovala i nadležna italijanska ministarstva. Bertolaso je takođe kritikovao preuranjeno širenje informacija o ovom slučaju, naglasivši da su pokrenute procedure bile isključivo mjere predostrožnosti.

On smatra da su pojedine objave mogle da izazovu paniku u javnosti i prije zvanične kliničke potvrde. I gradonačelnica Lurate Kačivija, Serena Arigi, jutros je putem saopštenja obavestila stanovnike da su aktivirani neophodni zdravstveni protokoli.