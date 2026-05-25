Spomenik u Modranu se vraća u četvrtak: Oblik ostaje, ali sa novim grbovima

Ivan Ćorluka (HDZ) tvrdi da se spomenik na groblju u Modranu vraća na svoje mjesto u četvrtak.

Nakon što je juče javnost saznala da je spomenik na groblju u Modranu kod Dervente u obliku ustaškog simbola "U" uklonjen, član organizacijskog odbora za rekonstrukciju ovog spomenika Ivan Ćorluka (HDZ) je kazao da sporni spomenik nije trajno uklonjen.

Gostujući na RTV HB, Ćorluka je pojasnio da spomenik nije nasilno uklonjen, već je u toku njegova obnova i prilagođavanje novom idejnom rješenju.

Ćorluka je naglasio da je spomenik, koji teži dvije i po tone i djelo je pokojnog akademika Josipa Horvata iz Zagreba, uklonio sam organizacioni odbor uz potpunu saglasnost porodica poginulih i nestalih.

Rekonstrukcija je započela još 4. maja, kada je Ćorluka lično bagerom izmjestio spomenik kako bi se izbjegli eventualni incidenti i sprovela planirana obnova.

Govoreći o novom idejnom rješenju, za RTV HB pojasnio je kako središnja ploča, za koju oni ističu da je u obliku srca, a ne simbola "U", ostaje netaknuta.

Ćorluka je istaknuo da će se promjene odnositi na podnožje spomenika, odnosno da će biti postavljen grb Herceg-Bosne, a na desnoj strani grb HVO-a.

Istakao je i kako će spomenik biti vraćen u četvrtak u 13 časova.

On je dodao da Modran ima katoličku i hrvatsku tradiciju još od 1674. godine, te da slični spomenici postoje i u okolnim mjestima kao što su Johovac, Kulina, Mala Sočanica i Bijelo Brdo, ali da je trenutni fokus stavljen na Modran zbog njegove specifične političke pozicije unutar HDZ-a.