Vikend bilans: Pet udesa pod uticajem alkohola, rekorder u Kneževu sa oko tri promila

Pet vozača izazvalo je saobraćajne udese proteklog vikenda na području koje pokriva Policijska uprava Banjaluka, nakon što je utvrđeno da su upravljali automobilima u izrazito alkoholisanom stanju.

Kako su naveli iz banjalučke policije, u Kneževu je zabilježen slučaj u kojem je vozač iz Viteza Ž.S, učestvovao u udesu sa izmjerenih čak 3,06 promila alkohola u organizmu.

Policija je tokom akcije sprovedene 23. maja privela još četiri osobe iz Banjaluke zbog izazivanja udesa pod uticajem alkohola. Među njima, najviši nivo alkohola imao je vozač D.G. sa 2,42 promila, dok su kod R.G., N.R. i D.M. izmjerene vrijednosti od 2,25, 1,76 i 1,63 promila.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka izvršili su uviđaje na licu mjesta saobraćajnih nezgoda, a nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenih vozača će biti pokrenuti prekršajni postupci", ističu iz banjalučke policije.