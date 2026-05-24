Optužbe bivšeg ambasadora: Marfi o "detaljima tajnog dogovora sa Dodikom" i "Izetbegovićevoj podjeli BiH"

Autor Haris Krhalić
Bivši američki ambasador u BiH Majkl Marfi komentarisao je izvještaj Trampove administracije Kongresu.

Izvor: MONDO

Najnoviji izvještaj o politici prema Zapadnom Balkanu, koji je administracija predsjednika Donalda Trampa uputila američkom Kongresu, izazvao je reakciju bivšeg ambasadora SAD u Bosni i Hercegovini, Majkla Marfija. On je javno iznio do sada nepoznate pojedinosti o političkim pregovorima vođenim tokom 2021. i 2022. godine, kao i o kasnijim potezima Vašingtona.

Marfi je istakao da su tvrdnje administracije o očuvanju "pravne kohezije" i rješavanju "najakutnije krize" u BiH zapravo refleksija tajnog aranžmana iz 2025. godine sa Miloradom Dodikom.

Prema tvrdnjama bivšeg ambasadora, zvanični Vašington je napravio kompromis sa Dodikom koji je podrazumijevao velike ustupke:

  • Ukidanje američkih sankcija protiv Milorada Dodika,
  • Uklanjanje Kristijana Šmita.

"Zauzvrat, Dodik je bio u obavezi da podnese ostavku na funkciju predsjednika Republike Srpske i da poništi dio – ali ne i sve – antidejtonske zakone koje je usvojila RS."

Marfi ocjenjuje da je ovaj potez Trampove administracije pretrpio potpuni neuspjeh. On naglašava da je Dodik, odmah nakon dobijanja ustupaka i ukidanja sankcija, nastavio da aktivno ruši Dejtonski sporazum i državne institucije.

"Dodik i dalje otvoreno zagovara samostalnost Republike Srpske, širi neistinite istorijske i pravne narative i finansira političke lobiste u Vašingtonu, dok su etnonacionalistički akteri u zemlji sada dodatno ohrabreni da pokrenu nove krize."

Izetbegović pristajao na podjelu države?

Jedan od najintrigantnijih dijelova Marfijevog osvrta odnosi se na period ustavnih reformi vođenih 2021. i 2022. godine. Bivši ambasador je otkrio šta je lider SDA Bakir Izetbegović tada poručio američkim diplomatama iza zatvorenih vrata.

"Gospodin Izetbegović je tokom pregovora o ustavnoj reformi 2021–2022. godine američkim zvaničnicima saopštio da bi mogao da živi sa podjelom BiH, s obzirom na to da bi njegov dio teritorije bio veličine Slovenije", tvrdi Marfi, uz opasku da je Izetbegović slične signale vjerovatno poslao i aktuelnoj vlasti u SAD.

Bivši diplomata smatra da je aktuelni izvještaj dokaz "zbrkanog" stanja u američkoj spoljnoj politici. On zamjera administraciji što ignorisanje problema pokušava da opravda navodnim završetkom ere "izgradnje nacije", naglašavajući da je ta faza okončana još za vrijeme Obaminog mandata, te da se očuvanje teritorijalnog integriteta BiH ne smije miješati sa tim pojmom.

Kao dokaz da posvećenost Vašingtona suverenitetu BiH slabi, Marfi navodi postupanje SAD u Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja. On zaključuje da su kreatori američke politike prilagodili svoje nastupe u UN-u kako bi napravili prostor za ovakav izvještaj, što je naišlo na odobravanje među "lokalnim etnonacionalističkim liderima u Bosni i Hercegovini."

