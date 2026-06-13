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Mađarska i Ukrajina postigle istorijski dogovor: Rješeno jedno od ključnih pitanja za Mađare u Zakarpatju

Mađarska i Ukrajina postigle istorijski dogovor: Rješeno jedno od ključnih pitanja za Mađare u Zakarpatju

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Mađarski premijer Peter Mađar saopštio je da je sporazum sa Ukrajinom o obrazovnim, kulturnim i jezičkim pravima Mađara u Zakarpatju postao zvaničan. Kako je naveo, sprovođenje dogovora biće dio obaveza koje Kijev mora da ispuni na putu ka Evropskoj uniji.

Potpisan sporazum sa Ukrajinom o pravima Mađara Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Sporazum između Mađarske i Ukrajine o obrazovnim, kulturnim i jezičkim pravima Mađara u Zakarpatju postao je i zvaničan, objavio je danas mađarski premijer Peter Mađar na svom Fejsbuk nalogu, prenio je Telegraf pisanje Tanjuga. 

"Ukrajinska strana je pristala da ispuni sve tačke sporazuma u zvaničnom protokolu i uvrstila je taj sporazum u ukrajinski akcioni plan EU o etničkim manjinama. Uspjeli smo da rješimo ovo pitanje za samo nekoliko nedjelja, što Orbanova vlada nije uspjela za deset godina", izjavio je mađarski premijer, prenosi agencija MTI.

Mađar je ocijenio da je sporazum "još jedan ogroman korak ka garantovanju jezičkih, obrazovnih, kulturnih i političkih prava zakarpatskih Mađara" i ukazao da je raniji sporazum postignut na nivou eksperata sada odobren i na političkom nivou.

Mađar je naveo da je odluka Ukrajine da uključi ovaj sporazuma u akcioni plan EU značila da je ispunjavanje obaveza u vezi sa rješavanjem pitanja prava zakarpatskih Mađara sada postalo dio evropske agende i očekivanje EU.

On je dodao da će Evropska komisija i Evropski savet pratiti sprovođenje ovog sporazuma i dodao da ukoliko Ukrajina ne ispuni svoje obaveze na vrijeme neće moći da nastavi proces pristupanja Evropskoj uniji.

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Tagovi

Ukrajina Mađarska sporazum

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