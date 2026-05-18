Mađarska je otvorena za razgovore sa Ukrajinom: Politički zaokret nakon Orbana

Prvi konkretni znak da bi odnosi dvije zemlje mogli da se poprave pojavio se tokom razgovora ambasadora EU prošle srijede, kada je mađarski diplomata rekao da je Budimpešta spremna da se uključi u rješavanje brojnih pitanja.

Mađarska je spremna da se više angažuje po ukrajinskom pitanju kako bi se postigli konkretni rezultati, dok nova vlada Petera Mađara pokreće tehničke razgovore sa Kijevom o rješavanju položaja mađarske manjine, prenosi Euronews.

Podsjetimo, za vrijeme vladavine Viktora Orbana, Mađarska je blokirala otvaranje procesa pristupanja Ukrajine EU u okviru takozvanog prvog klastera, koji obuhvata ključne reforme neophodne za pregovore, uključujući vladavinu prava i finansijsku kontrolu.

Budimpešta i Kijev dugo su u sporu zbog brojne mađarske manjine koja živi u Zakarpatju, na zapadu Ukrajine. Tenzije su i dalje prisutne u mađarskom društvu, čak i nakon ubjedljive pobjede Mađara, kojom je okončana Orbanova 16-godišnja vladavina.

Prethodna mađarska vlada je izradila plan od 11 tačaka čiji je cilj da se mađarskoj zajednici u Ukrajini vrate prava.

Sprovođenje tih mjera Budimpešta i dalje smatra važnim uslovom za otvaranje prvog ključnog poglavlja u procesu pristupanja Ukrajine EU.

Ambasador Mađarske u EU je takođe rekao da treba slijediti metodologiju zasnovanu na zaslugama i da će Budimpešta posebnu pažnju posvetiti pravima i pravnom okviru mađarske manjine.

Mađar je krajem aprila izjavio da želi da se početkom juna sastane sa predsjednikom Vladimirom Zelenskim kako bi pomogao u "poboljšanju situacije" etničkih Mađara u Ukrajini.

Zelenski se sastao sa predstavnicima mađarske zajednice 9. aprila, tri dana prije mađarskih izbora.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski

EU je naložila Kijevu da usvoji i efikasno sprovede plan o manjinama, koje u Ukrajini uključuju ne samo Mađare, već i Rumune, Poljake i Bugare.

U martu je ukrajinska vlada najavila uvođenje nacionalnog dana rumunskog jezika, kao dio nastojanja da poboljša odnose sa Bukureštom.

Pitanje proširenja moglo bi da bude na dnevnom redu narednog sastanka Evropskog savjeta, gdje se očekuje i susret Mađara i Zelenskog na marginama skupa.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha takođe je na mreži X napisao da je njegova vlada spremna da razgovara sa novom mađarskom vladom o svim pitanjima, uključujući nacionalne manjine, "sa ciljem obnove povjerenja i dobrosusjedskih odnosa između naših zemalja".

Ukidanje mađarskog veta bi bio samo prvi korak ka otvaranju pristupnog procesa za Ukrajinu.

