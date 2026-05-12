Formirana nova vlada u Mađarskoj: Predsjednik imenovao 16 ministara na prijedlog Petera Mađara

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Mađarska je zvanično dobila novu vladu nakon što je predsjednik Tamaš Šuljok u Budimpešti uručio akreditive za 16 ministara predloženih od strane premijera Petera Mađara, među kojima su čelnici resora finansija, odbrane, spoljnih poslova i zdravlja.

Formirana nova vlada u Mađarskoj Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Na ceremoniji u Budimpešti, mađarski predsjednik Tamaš Šuljok zvanično je imenovao ministre u novoj vladi na predlog premijera zemlje Petera Mađara, prenio je Blic pisanje Tanjuga. 

Događaj je održan uz prisustvo oba zvaničnika, koji su zajedno ušli u salu gdje je ceremonija počela intoniranjem državne himne, nakon čega je Šuljok, u skladu sa ustavnim procedurama, uručio akreditive novim članovima vlade, prenio je Hirado.

Kako je navedeno, imenovanja su uslijedila nakon što su parlamentarni odbori prethodno saslušali kandidate i dali saglasnost za njihovo postavljanje na funkcije.

Ukupno 16 ministara je primilo akreditive, među kojima su resori poljoprivrede, finansija, pravde, zdravlja, ekonomije, unutrašnjih poslova, odbrane, spoljnih poslova i saobraćaja. Među imenovanima su, između ostalih, Anita Orban kao ministarka spoljnih poslova i Romulus Rusin-Sendi kao ministar nacionalne odbrane.

Ceremonija je uživo prenošena na mađarskom javnom servisu M1, dok su pojedini detalji događaja ranije izazvali političke reakcije, uključujući poziv Petra Mađara da predsjednik ne učestvuje u zajedničkom fotografisanju sa novoimenovanim ministrima.

(Mondo.rs)

