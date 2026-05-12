Još jedna zemlja uvodi evro: Stara valuta odlazi u prošlost, stručnjaci skeptični zbog izazova i rizika

Izvor: shutterstock/In Green

Kako bi popravilo narušene odnose s Briselom, novo mađarsko rukovodstvo želi da zemlja do kraja decenije uvede evro. Međutim, uz slabu privredu i kratke rokove, stručnjaci upozoravaju da će put biti težak.

Novi mađarski premijer Peter Mađar želi da obezbijedi povratak zemlje u glavni tok Evropske unije i brzo preduzima korake kako bi izgladio odnose narušene dugogodišnjom vladavinom Viktora Orbana. Dio te strategije je i plan da Mađarska do kraja decenije bude spremna za ulazak u evrozonu.

Ipak, neki u zemlji, uključujući guvernera centralne banke, smatraju da bi taj vremenski okvir mogao biti previše ambiciozan, s obzirom na to da odlazeći premijer Orban ostavlja usporenu privredu i fiskalni nered. Međutim, ukoliko se pristupanje evru sprovede na pravi način, Mađarska bi mogla da ostvari značajne koristi.

Ispunjavanje uslova za uvođenje evra biće težak zadatak za novu vladu. Stranka Tisa, na čijem je čelu Mađar, ima malo prostora za manevrisanje u pogledu potrošnje i reformi, naročito usred aktuelne krize na Bliskom istoku, kaže Sili Tan iz analitičkog odjeljenja britanske medijske grupe "Ekonomist".

"Ne očekujemo uvođenje evra u sljedećoj deceniji", kaže Tan.

Ipak, Tisa je snažno motivisana. Povratak Mađarske u mejnstrim Evropske unije - sa "iliberalne" periferije na koju ju je Orban gurnuo - bio je ključni dio izborne kampanje stranke. Ulazak u evrozonu dodatno bi učvrstio tu novu poruku.

Vremena je malo, pa Mađar poziva Brisel da odblokira 17 milijardi evra sredstava zamrznutih zbog Orbanovog demokratskog nazadovanja i problema s vladavinom prava. Čak deset milijardi evra tog iznosa mora biti iskorišćeno prije isteka roka u avgustu.

Oko 75 odsto Mađara podržava uvođenje jedinstvene evropske valute, pokazalo je istraživanje iz 2025. godine. Ipak, gotovo isti procenat ispitanika smatra da zemlja još nije spremna za taj korak. Stranka Tisa se nada da će birači to imati u vidu u narednim godinama, pošto će ekonomska konsolidacija vjerovatno značiti smanjenje potrošnje ili povećanje poreza.

"Ulazak 2030. godine može djelovati ambiciozno, ali nije nemoguć", kaže Julija Kiralj, bivša zamjenica guvernera Mađarske narodne banke i profesorka Mađarske akademije nauka.

"Glavni izazov jeste ispunjavanje mastrihtskih kriterijuma", dodala je.

Ti kriterijumi definišu dozvoljene nivoe inflacije, javnog duga, budžetskog deficita, kamatnih stopa i stabilnosti valute. Mađarska trenutno značajno zaostaje za tim fiskalnim zahtevima.

Duboki rezovi u državnoj potrošnji, potrebni za smanjenje deficita, predstavljaće najveći izazov. Tan smatra da će to biti "nemoguće" ostvariti do 2030.

"Mađar je već najavio da će nastaviti fiskalno rasipničku politiku Viktora Orbana, uz ubrzano povećanje vojne potrošnje kako bi se ispunili ciljevi NATO", dodaje Kiralj.

Prednosti i nedostaci ulaska u evrozonu

S druge strane, već sama najava ambicije da se pristupi evrozoni mogla bi Mađarskoj da donese značajne koristi. Nakon zvanične kandidature, očekuje se veća stabilnost mađarske forinte, kao i niža inflacija i kamatne stope.

Troškovi zaduživanja trebalo bi da opadnu - kako za državu, tako i za cjelokupnu privredu. Jer, nadzor Evropske centralne banke doprinosi stabilizaciji finansijskog sistema.

Dugoročno posmatrano, članstvo u evrozoni uklonilo bi valutni rizik i troškove transakcija - što je ključno za izvozno orijentisanu mađarsku privredu.

Najveći nedostatak bio bi gubitak autonomije u vođenju monetarne politike i smanjena sposobnost ublažavanja ekonomskih šokova. Ipak, zemlja bi dobila pristup likvidnosti evrozone i mehanizmima pomoći u kriznim situacijama.

Međutim, nisu svi u EU oduševljeni tom inicijativom. Slaba privreda, loša fiskalna pozicija i 16 godina institucionalnog nazadovanja Mađarske vjerovatno će izazvati skepsu kod članica evrozone. One nisu zaboravile grčku dužničku krizu, koja se pokazala zaraznom i skupom.

Postoji i bojazan da bi Mađarska mogla da promijeniti kurs poslije narednih izbora 2030. godine ili da se vrati neliberalnoj politici i onda postane destabilizujući faktor unutar evrozone.

"Na Mađarsku će se vjerovatno gledati sa skepsom", naveli su analitičari londonske kuće "Kepital ikonomiks". Zemlja, kako dodaju, "mora da uveri partnere da je ulazak u evrozonu zajednički cilj cjelokupnog političkog spektra u zemlji, pa i opozicije".

Ipak, zvaničnici Evropske unije taj potez vide pozitivno. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pohvalila je Mađarsku zbog "povratka na evropski put" - za koji predsjednica Evropske centralne banke Kristina Lagard smatra da prirodno vodi ka evru.

Ekonomska analitičarka Sili Tan dodaje da bi "u srednjoj i istočnoj Evropi, uvođenje evra u Mađarskoj poslalo snažan signal obnove saradnje i jačanja političke kohezije".

Mađarska se obavezala na uvođenje evra u maju 2004, u vrijeme kada je, zajedno sa još devet zemalja, pristupala Evropskoj uniji. Međutim, ona je jedna od tri države iz te grupe koje to još nisu učinile - uz Češku i Poljsku. S obzirom na snažnu zavisnost višegradskih ekonomija od izvoza u evrozonu, iznenađuje što se do sada pridružila samo Slovačka.

Sada Mađarska želi da iskoristi koristi koje su njenog sjevernog susjeda pretvorile u "tatranskog tigra".

"Za glavne trgovinske partnere, poput Njemačke, uklanjanje valutnog rizika i smanjenje transakcionih troškova podstaći će dodatne trgovinske i investicione tokove, naročito u dominantnim sektorima automobilske i elektronske industrije", naglašava Tan za DW.

Ipak, malo je vjerovatno da će mađarska odluka imati direktan uticaj na Češku ili Poljsku. Rašireno protivljenje jedinstvenoj valuti - podstaknuto strahom od inflacije i gubitka suvereniteta - i dalje koči ozbiljnu raspravu u Pragu i Varšavi.

"Ne može se isključiti da će se, prije ili kasnije, sve članice EU priključiti evrozoni, kako bi povećale konkurentnost u odnosu na Sjedinjene Američke Države", procjenjuje Julija Kiralj.

