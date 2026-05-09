Peter Mađar pozvao predsjednika Mađarske da smjesta podnese ostavku

Novi premijer Mađarske krenuo bez zadrške.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Premijer Mađarske Peter Mađar pozvao je mađarskog predsjednika Tamaša Šuljoka da smjesta podnese ostavku.

Mađar je u obraćanju na sjednici Parlamenta Mađarske naglasio da bi Šuljok trebao da podnese ostavku najkasnije 31. maja.

On je kritikovao predsjednika Mađarske nakon što je Šuljok govorio o "zastupanju cjelokupnog naroda" i vladavini prava. Mađar tvrdi da Šuljok nije o tim stvarima govorio tokom mandata bivšeg premijera Mađarske Viktora Orbana, prenio je TASS.

Mađar je optužio Šuljoka da u posljednje dvije godine nije spriječio usvajanje zakona koje novi mađarski premijer smatra "neustavnim".