Politički potres u Mađarskoj: Orban nudi ostavku nakon teškog poraza - "Preuzimam odgovornost"

Bivši mađarski premijer Viktor Orban ponudio je u utorak ostavku na mjesto šefa svoje desničarske stranke Fides, a kongres stranke u junu će odlučiti da li će je prihvatiti, rekao je lokalnim medijima poslanik stranke.

Desnocentristička stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar, pobedila je Orbana na izborima 12. aprila, okončavši njegovu šesnaestogodišnju vladavinu i izazvavši pozive na promene unutar Fidesa.

Fides će glasati o novom rukovodstvu na strančkom kongresu 13. juna, rekao je poslanik stranke u parlamentu Erik Banki, a citirala ga je državna novinska agencija MTI. Fides nije odgovorio na zahtjev za komentar. Orban nije razgovarao sa medijima nakon sastanka stranke u utorak, niti je objavio bilo šta na svom korisničkom profilu na Fejsbuku.

Poslije izbora, Orban je 16. aprila rekao desničarskom Jutjub kanalu Patriot da kao predsednik Fidesa preuzima „punu odgovornost“ za poraz stranke i da je mađarskoj desnici potrebna „potpuna obnova". U subotu je, u videu objavljenom na Fejsbuku, rekao da neće zauzeti svoje mjesto u parlamentu, ali da će "vratiti" mandat Fidesu.

"Trenutno nisam potreban u parlamentu, već u reorganizaciji desnice", rekao je Orban, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trampa koga su uoči izbora podržali šefovi krajnje desničarskih partija u Evropi.

Takođe je u subotu rekao da rukovodstvo Fidesa želi da on ostane na čelu stranke i da je „spreman za taj zadatak“ ako ga kongres u junu podrži.