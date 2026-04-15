Viktor Orban prijavljen policiji nakon snimka: Vozio, pjevao, pa pustio volan (Video)

Autor H.K. Izvor mondo.rs
Viktor Orban prijavljen je policiji nakon video-snimka na kojem se vidi kako tokom vožnje pjeva i u jednom trenutku skida ruke sa volana.

Viktor Orban prijavljen policiji nakon snimka

Odlazeći mađarski premijer Viktor Orban prijavljen je policiji nakon što je snimljen kako tokom vožnje skida obje ruke sa volana.

Prijava je podnesena zbog video-snimka na kojem se vidi kako Orban vozi ka poslu iz svog doma, pritom veselo pjevajući, neposredno pred izbore 12. aprila. Tokom vožnje pjevao je predizbornu pjesmu "Mađarsko selo je zazelenilo, proljeće je stiglo".

U jednom trenutku Orban je uzviknuo: "Hajde da se zabavljamo! Takva je situacija", nakon čega je podigao obje ruke u vazduh i nastavio da peva. Iz policije su potvrdili za medije da je povodom ovog slučaja podnesena prijava.

Iz Glavne policijske uprave Budimpešte saopšteno je da je "događaj privukao pažnju javnosti i da je prijava evidentirana", ali da je ona potom odbijena.

"Policijska uprava Budimpešte odbacila je prijavu za manji saobraćajni prekršaj 15. aprila 2026. godine, na osnovu člana 80 a) Zakona II iz 2012. godine o prekršajima, postupku za prekršaje i sistemu za registraciju prekršaja (prijavljeno djelo nije prekršaj)", naveli su iz policije, prenosi Blikk.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

