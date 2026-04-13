Vučić o rezultatima izbora u Mađarskoj: Pružićemo novoj vlasti ruku, ali nećemo trpiti poniženja

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao rezultate parlamentarnih izbora u Mađarskoj.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u drugom Dnevniku "Radio-televizije Srbije" (RTS) u kom je govorio o svim važnim temama. U fokusu su bil i parlamentarni izbori u Mađarkoj, Vučić je komentarisao rezultate izbora u Mađarskoj na kojim je pobijedila stranka "Tisa" Petera Mađara, dok Viktor Orban prelazi u opoziciju poslije 16 godina provedenih na vlasti.

"Kroz istoriju smo imali teške odnose sa Mađarskom. Ponosan sam na činjenicu što smo Orban i ja, i još neki, podigli odnose Mađarske i Srbije.

To je rezultat ozbiljne politike. Zahvalan sam Orbanu na tome, to nije lako srušiti.

Pružićemo ruku Peteru Mađaru. Ali poniženja bilo kakva nećemo trpeti", započeo je Vučić.

Pregovori MOL-a i NIS-a

Potom je govorio o pregovorima mađarskog MOL-a sa NIS-om. Otkrio je da su danas vođeni važni razgovori.

"Danas smo pričali sa predstavnikom MOL-a., Žoltom. Vjerujem da će oni biti spremni za to.

Imaju neke teške uslove, mi neke za njih. Naši se tiču rada rafinerije i činjenica je da ne možemo da dobijemo više obaveza, ali verujem da ćemo pronaći kompromisno rješenje. Trebalo bi da očekujemo povoljne vijesti po tom pitanju", dodao je predsjednik Srbije.

O ratu na Bliskom istoku

Vučić je potom govorio o ratu na Bliskom istoku. Otkrio je da je cijena nafte danas ponovo skočila.

"Sukob sa Iranom je počeo jer su neki htjeli smjenu režima u Iranu, uništenje njihovih nuklearnih i balističkih potencijala. Onda su Iranci odgovorili zatvaranjem Ormuskog moreuza. Nafta je skočila, skače strahovitom brzinom. Prve promjene ćemo osjetiti po kerozinu, sreća pa smo obezbijedili vojne rezerve", ocijenio je Vučić.

